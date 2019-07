Mand svingede næverne foran Aya Club

En bytur natten til lørdag fik en kedelig afslutning for en 19-årig mand.

Han stod og snakkede med en gruppe kvinder ude foran Aya Club på Klingenberg i Odense lidt efter klokken 05.00. Det havde en mand fra en forbipasserende gruppe tilsyneladende et problem med. Han forlod i hvert fald sin gruppe for at konfrontere den 19-årige.

Det førte til håndgemæng, da manden gav den 19-årige et knytnæveslag i ansigtet. Klokken 05.20 anmeldte den 19-årige episoden til politiet. Ud fra gerningsmandens signalement lykkedes det en patruljevogn at stoppe en gruppe, hvorfra de udpegede to mulige gerningsmænd på 23 og 24 år.

Der er endnu ingen sigtede i sagen.