57 årig mand skudt i ryggen på Gammel Havnekaj i Odense kl. 2025. Ramt af et hagl fra kraftig luftgevær og uden for livsfarer. Meget politi tilstede på havnen for at skabe tryghed og undersøge sagen. Har du set eller hørt noget ringe 114 eller kontakt politi på stedet #politidk