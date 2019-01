Mand plaget af postkassehærværk

En odenseansk mand med bopæl på Nordbirkvej i det nordøstlige Odense var egentlig en tålmodig mand. Flere gange siden nytår var han blevet offer for hærværk, fordi ukendte gerningsmænd fik for vane at ødelægge mandens postkasse. Men da det skete igen tirsdag mellem klokken 13 og 16, fik manden nok. Han kontaktede Fyns Politi for at anmelde hærværket, der nu er nummer fem i rækken. Det fremgår af Fyns Politis døgnrapport. Ifølge anmeldelsen havde gerningsmanden vredet fronten af postkassen med et ukendt værktøj og den post, der lå i kassen, var spredt længere oppe ad vejen. Fremgangsmåden for hærværket var den samme som tidligere gange, så alt taler for at det er samme gerningsmand. I første omgang havde manden blot opfattet det som drengestreger.

I øvrigt kan det være svært at have sin postkasse i fred i det nordøstlige Odense. Politiet modtog også to anmeldelser fra Engtoften og Daltoften i Agedrup, hvor ukendte gerningsmænd havde sprunget postkasser i luften med fyrværkeri. Det skete mandag aften.