Mand på løbehjul i Odense gik amok i trafikken

En 25-årig odenseansk mand kan nu se frem til et retligt efterspil og måske en plettet straffeattest, efter at han ifølge Fyns Politis døgnrapport gik amok i trafikken onsdag ved 11-tiden. To mænd i en varebil havde på Nyborgvej henvendt sig til den 25-årige og forklaret, at han efter deres opfattelse havde spærret for trafikken på Nyborgvej. Det tog manden dog så ilde op, at han fulgte efter dem på løbehjulet. Da de parkerede varebilen ved en farvehandel på Benediktsgade, dukkede manden pludselig op igen og gik løs på mændene. Ifølge politiets notater, så skulle han have tildelt begge mænd flere knytnæveslag i ansigtet, og den ene fik også en skalle.

Da manden kørte videre blev politiet alarmeret med det samme, og kort efter lykkedes det en politipatrulje i nærheden at anholde den 25-årige mand. Han sigtes nu for vold og blev senere løsladt igen efter endt afhøring. (oms)