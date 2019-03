Mand blødte kraftigt fra hovedet: Fire mænd er anholdt

Odense: En 53-årig mand fra Odense blødte kraftigt fra hovedet, lød anmeldelsen fra Aldi på Middelfartvej til politiet klokken 16.08 fredag. Det fortæller vagtchefen hos Fyns Politi.

- Han påstod, han var blevet overfaldet i nærområdet, siger Ehm Christensen og fortæller, at politiets formodning er, at manden blev ramt af en flaske.

Manden blev kørt til skadestuen, hvor politiet nåede en kort snak med ham, inden han blev kørt til nærmere behandling. Det fortæller vagtchefen.

- Det skulle være sket i skurbyen, der skulle ligge bagved Aldi. Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg antager, at det er betegnelsen, de bruger for de små lejligheder i området bagved, siger han.

Der blev sendt en patruljevogn til det område, den 53-årige mand havde beskrevet. Efter lang tid fandt betjentene fire gerningsmænd med blod på tøjet i en af lejlighederne.

- De er anholdt og sidder her. Efterforskerne er i gang med at finde hoved og hale i det. Men som det ser ud nu, bliver en eller to af mændene fremstillet (med henblik på sigtelse af vold, red.), siger Ehm Christensen.

De fire mænd er alle fra Odense og er henholdsvis 42 år, 39 år, 46 år og 53 år.