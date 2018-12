En 19-årig mand opførte sig så højrystet og aggressivt på Hans Mulesgade tidlig lørdag morgen, at politiet ikke havde andet valg end at tage ham med en tur på politigården i Odense. Her viste det sig, at den 19-årige havde en stjålet Samsung 9 på sig, og efter afhøring blev han sendt hjem med to sigtelser for henholdsvis gadeuorden og tyveri. Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi Lars Fredensborg