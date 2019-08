Odense: - Bibuuu, bibuuu, piber de fjollede trolde Nyx og Nox, mens de slæber på et rullende skur med en kakkelovn som vedhæng. De vinker og gestikulerer drillende til forbipasserende og fylder godt op i Odenses travle gågader, mens de snakker et vrøvlende sprog.

Med lange elverører, høje hatte og med huden gnedet i kul udgør de "Boiler Trolls" - eller på dansk kedel-troldene. Troldene er sendt til jorden for at redde deres egen magiske verden, og det er tydeligt, at de er på en mission i de odenseanske gader, sådan som de skuer.

Ugen igennem i eftermiddagstimerne og igen i aftentimerne traver de rundt på Kongensgade og Vestergade for til sidst at ende ved Ove Sprogøes Plads. Her laver de et eliksir-show, og interagerer med børnene på pladsen. Endnu senere - klokken halv ni - dukker de op i Flakhaven og laver et ildshow med farverig røg fra deres rullende kakkelovn.

Scenografisk og kostumemæssigt er troldene med deres vogn som taget ud fra film som "The Imaginarium of Doctor Parnassus" eller Tim Burtons "Sweeney Todd".

Nyx og Nox hedder i virkeligheden Cynthia Delriviere og Nicolas Dupuis og kommer fra Belgien. De har optrådt i tre år med deres omvandrende street performance, og er nu i Danmark for første gang.

Troldene Nyx og Nox kan opleves på Kongensgade og Vestergade og Ove Sprogøes Plads torsdag, fredag og lørdag fra kl. 12.00 til 15.00 og igen fra kl. 18.00 til 20.00. Og i Flakhaven fra klokken 20.30 til 21.00.