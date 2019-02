Maden skal til debat i år

Hvordan skal maden laves og serveres på byens plejecentre i fremtiden. Det skal politikerne i Ældre - og Handicapudvalget drøfte i år og hvis det står til rådmand Søren Windell bliver det også et tema ved efterårets budgetforhandlinger.

På det tidspunkt har pilotprojektet på Ærtebjerghaven og Albanigade kørt i to år, og det er ikke afsat penge til, at det kan fortsætte.

Allerede nu er politikerne blevet præsenteret for tre mulige scenarier. Et hvor den frisklavede mad udbredes til alle plejecentre - det vil koste anslåede 33 millioner kroner om året i merudgift plus investeringer for 8-10 millioner kroner.

Et andet, hvor der er lokal madlavning på seks udvalgte plejecentre. Det vil koste 3,3 millioner kroner ekstra om året og vil kræve en investering på fem til otte millioner kroner.

Det sidste scenarie beskriver hvordan man ved ansættelsen af en ernæringsassistent på alle plejecentre kan udnytte spændet af muligheder fra byens køkken. Det vil koste cirka 11 millioner kroner og kræver ingen investeringer.

Politikerne har ikke taget stilling til noget endnu, men Søren Windell er ikke i tvivl.

- Det bedste ville være at udbrede ordningen med frisklavet mad til alle plejecentre, siger han.