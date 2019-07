Madbod-ejere i chok efter Arkaden-konkurs: - Det lugter jo langt væk

Andreas Mai (tv) og Malik Tony havde regnet med, at de som vanligt skulle servere mad fra deres boder i Arkaden, men i stedet gik onsdagen med frustrationer over en konkurs og bekymringer for fremtiden. Foto: Jonas Nyeng

Ejerne af madboderne i Arkaden i Odense står tilbage med en række ubesvarede spørgsmål, efter at madmarkedet onsdag er begæret konkurs. De undrer sig blandt over, at alle drikkevarer i barerne og det meste af inventaret er forsvundet i løbet af natten og frygter samtidig, hvad der er sket med de mange tusinde kroner, de har betalt i depositum.

Ejerne af de mange forskellige madboder i Arkaden i Odense samlede sig onsdag formiddag i madmarkedet, efter at de om morgenen var vågnet op til en email om, at Arkaden Food Market var gået konkurs blot halvandet år efter opstarten. En af dem var Malik Tony, der siden starten i december 2017 har drevet boden Spicy, men nu går en uvis fremtid i møde. - Vi er jo chokerede. Selvom vi godt vidste, at det ikke gik så godt som i starten, havde vi jo ikke forventet, at man bare ville gå konkurs fra den ene dag til den anden. Vi aner jo ikke, hvad vi skal gøre, siger Malik Tony, der er frustreret over, hvordan ejerne af Arkaden, Jacob Christer Larsen og Thomas Kyung Jensen, har ageret i de sidste måneder op til konkursen. - Jeg er rigtig træt af, hvordan ejerne har opført sig. Alt var mangelfuldt til sidst, og de var aldrig på gulvet nede ved os for at se, hvordan det hele gik, siger Malik Tony.

Alle borde og bænke var blevet fjernet, da ejerne af madboderne mødte op på madmarkedet onsdag formiddag. Foto: Jonas Nyeng

Hvor er inventaret? Både Malik Tony og flere andre fra madboderne undrer sig over, hvad der er sket med inventaret og drikkevarerne i barerne. Det var alt sammen væk, da de mødte op onsdag formiddag. - Alle køleskabe i barerne er tømt og alle borde og bænke er væk. Det lugter jo langt væk af svindel og bedrag, siger Malik Tony. Samme undren har Andreas Mai, der har drevet boderne The Baos og Bar Ramen. - Vi får ikke meget ud af at pege fingre af hinanden. Det er en satsning af alle parter, men jeg synes, at det er ærgerligt, at det ender med, at vi blive behandlet på denne her måde, hvor vi bare får en besked og så møder op og kan se, at alt inventaret er forsvundet. Men de må jo leve med deres egne handlinger, siger Andrea Mai, der har fået tatoveret Arkaden på sin arm: - Det må jo så fungere som et slags CV nu.

I barerne var alle køleskabe tømt for drikkevarer. Foto: Jonas Nyeng

Håber på at få depositum tilbage Alle ejerne af madboderne har betalt et større depositum, som de stadig håber på at kunne få tilbage. Andreas Mai vurderer, at han har betalt over 80.000 kroner i depositum. - Dem håber jeg selvfølgelig at få tilbage, men vi ved jo ikke, om pengene er blevet brugt til at betale regninger med, siger han, og Malik Tony har samme frygt: - Når de har tømt stedet i nat, har de vel også brugt de penge, som vi betalt i depositum.

Thomas Kyung Jensen (tv.) og Jacob Christer Larsen er tilsyneladende gået i flyverskjul efter konkursen. Hverken ejerne af madboderne eller Fyens Stiftstidende har ind til videre kunnet komme i kontakt med dem. Arkivfoto

Ejere er gået i flyverskjul Ejerne af madboderne modtog emailen om konkursen kort før klokken 3 natten til onsdag, men har sidenhen ikke kunnet få kontakt til ejerne. Vi har også gentagne gange forsøgt at ringe til Jacob Christer Larsen. Men det er endnu ikke lykkedes at få en kommentar fra dem. Jacob Christer Larsen har dog over for TV2/Fyn bekræftet, at inventaret og drikkevarerne er blevet fjernet. Han fortæller dog, at det har været for at sikre værdierne til kuratoren, og at de nu står i et aflåst lokale. - Vi var inde i aftes og fjerne borde og drikkevarer og andre ting af værdi, og de er låst inde i et rum, så der er noget til kurator, siger Jacob Christer Larsen til TV2/Fyn.