Mad lavet lokalt øger livskvaliteten

En rapport fra sidste år konkluderer, at frisklavet mad, der er tilberedt lokalt, øger livskvaliteten for plejehjemsbeboere.

I forbindelse med pilotprojektet på Ærtebjerghaven og Albanigade Plejecenter bestilte politikerne en rapport om, hvilken effekt det har på beboernes livskvalitet at få frisklavet mad hver dag.

Den omfattende rapport om pilotprojektet blev lavet af fimaet Epinion og udgivet i august 2018, og den konkluder, at frisklavet mad på de to plejecentre øger livskvaliteten for de friskeste beboere - cirka 20-25 procent.

Rapporten konkluderer desuden, at det har positiv effekt på alle beboere, at der er ekstra aktivitet i køkkenet, og at fokus på måltidet generelt øges på en positiv måde, når der laves mad lokalt. Rapporten konkluderer også, at den ekstra bemanding i form af ernæringsassistenter frigør det øvrige plejepersonale, hvilket tillige øger livskvaliteten for den enkelte beboer.

Som en del af undersøgelsen lavede man desuden undersøgelser på fire øvrige plejecentre. To plejecentre, hvor den varme mad fortsat kommer færdiglavet fra Byens Køkken, og to plejecentre, der har den såkaldte tilvalgsordning - det vil sige en ordning, hvor personalet kan bestille noget af maden fra Byens Køkken rå og lave den færdigt lokalt.

Rapporten fra Epinion konkluderer, at tilvalgsordningen ikke fungerer i praksis på de to plejecentre i undersøgelsen, fordi aftenpersonalet ikke har tid til at tilberede maden.