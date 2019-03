Måtte vente op til en time på toiletbesøg: Afdød var ulykkelig på plejecenter til det sidste

Poul Hansen måtte flere gange vente op til en time på at komme på og af toilettet på plejecentret Havebæk i Odense. Med KOL og tre cancerdiagnoser var han til sidst helt hjælpeløs, men helt klar i hovedet. Lige indtil sin død kritiserede han normeringen på Havebæk Plejecenter, som han og hans døtre ikke mener lever op til helt almindelig anstændighed.

- Jeg kunne godt have undt ham at have fået de sidste 14 dage på hospice. Han var ikke tryg på Havebæk til sidst. Det var ikke værdigt for ham. Sådan siger Linda Pedersen, der netop har mistet sin far, Poul Hansen. Han blev 75 år og døde onsdag i sidste uge på Havebæk Plejecenter, hvor han nåede at bo i godt et år. Poul Hansen pegede lige til sin død på flere kritisable forhold på Havebæk Plejecenter, og få dage før han gik bort, forfattede han et åbent brev til rådmanden for Ældre- og Handicapforvaltningen, Søren Windell (K). Brevet sendte han også til Fyens Stiftstidende. Af læserbrevet fremgår det, at bemandingen på Havebæk i aftentimerne og i weekenden synes meget tynd. Poul Hansen forklarede i brevet til rådmanden, hvordan hans døtre gentagende gange havde været ude og lede efter personale, så deres far kunne få hjælp til at komme på eller af toilettet, og han fortalte, at ventetiden ofte var på omkring en halv time efter, der var afgivet et nødkald. Et par gange har Poul Hansen ventet i over en time, fra han har trykket på sit kald, til personale var dukket op. - Det var totalt umenneskeligt for ham, at skulle vente så længe. Ledelsen siger, at mellem et kvarter og en halv time er acceptabelt. Men jeg synes, det er uetisk og total grotesk, at gamle, syge og svage mennesker skal vente så længe. Det er meget kritisabelt. Normeringen er ganske enkelt for dårlig, vil jeg sige, bemærker Linda Pedersen, der tirsdag var med til at bisætte Poul Hansen i Odense.

Poul Hansen har rejst meget omkring i verden. Og har blandt andet boet i Grønland og Australien. Foto: Nils Svalebøg

Ude og lede efter personale Poul Hansen havde en skarp pen. I brevet til rådmanden skrev han: "Dette afstedkommer, at i stedet for at skulle hjælpes på toilet skal jeg vaskes og bades, da det ikke er muligt at holde sig så lang tid. En unødvendig træls situation for alle, hvis der blot var blevet reageret hurtigere på kald. Her må man også huske at ved et livsvigtigt kald, vil ventetiden ligeledes kunne være op til halvanden time." I brevet blev der desuden beskrevet et par episoder, hvor hans døtre ledte efter personale på Havebæks gange. På et tidspunkt fandt de et par stykker i cafeen, der ikke havde reageret på Poul Hansens kald. Han beskrev desuden i brevet, hvordan døtrene gentagne gange ledte efter personale uden held. Poul Hansen havde lungecancer, tarmcancer, prostatacancer og KOL. Sidstnævnte i så svær grad, at han kun kunne sidde eller ligge og til sidst ikke engang kunne klare den anstrengelse, det er at tygge sin mad. Han havde det også dårligt med at sidde for længe på toilettet, hvilket var en af grundene til, at han klagede over de lange ventetider ved et kald.

Intet lys ved alarm Poul Hansen oplevede, at han nogle gange blev glemt, når han skulle hentes til aftensmad eller først blev kørt tilbage til sin lejlighed, når personalet selv var færdig med at holde spisepause. Han klagede desuden over det nye kaldesystem, hvor der ikke var nogle indikationer på, at alarmen var gået for beboeren. Det generede den gamle elektriker voldsomt. "Lyset signalerer, at alarmen vitterlig er gået igennem til personalet, hvilket i den lange ventetid i det mindste vil virke beroligende for særligt utrygge beboere," skrev han til rådmanden. Linda Pedersen hjalp gennem adskillige måneder sin far med at gøre plejecenterledelsen opmærksom på de forskellige problemer, som Poul Hansen oplevede på plejecentret. På sin fars vegne har hun sendt i alt tre mails, og hun har også holdt møder med plejecenterledelsen. - Det blev lidt bedre i tiden efter møderne, men så er det desværre faktisk bare faldet tilbage til det samme. Jeg tror, det er et tegn på, at de er underbemandede om aftenen og i weekenderne. Jeg har fuld respekt for deres arbejde, og de knokler virkelig, men der er ikke meget tid til den enkelte, siger hun. Selv hendes far, der var god til at udtrykke sig og havde pårørende, der hjalp, kunne have svært ved at trænge igennem, men det lykkedes dog en gang i mellem. - Men hvad med alle dem, der ikke selv kan sige noget eller har pårørende der kan, siger hun.

Var hos ham i døgndrift Poul Hansen var til sidst så utryg, at Linda Pedersen og hendes to søstre besluttede sig for at lave en vagtordning, så der hele tiden var nogen hos ham, fortæller hun. Linda Pedersen forklarer, at hendes far altid har set bedre ud end han rent faktisk var. Hun tvivler på, at alt personale har vidst, at han havde tre cancerdiagnoser foruden KOL. Desuden ved hun og søstrene om nogen, at deres far også kunne være lidt af et brokkehoved. - Vi plejede at sige, at så længe han brokker sig, så er han nogenlunde sig selv. Men det var faktisk altid relevant brok, for det var altid noget om det, han sagde. Og det var der også her, siger Linda Pedersen.

