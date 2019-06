Måske sidste dukkert: Lukningstruet friluftsbad åbner op for ny sæson

Klokken runder ni lørdag morgen. De grå skyer og milde temperaturer indikerer ikke umiddelbart, at det officielt er blevet sommer i følge kalenderen. I det man kommer ind af porten til Odense Friluftsbad, indikerer en søjle, at temperaturen på vandet er 17 grader og luften 18 grader.

Det var et noget andet billede, der tegnede sig et år tilbage, hvor 25 grader og høj sol syntes at være den nye norm.

Ikke desto mindre er et beskedent, men passioneret fremmøde af mennesker mødt op for at fejre et af byens årlige traditioner - sæsonåbning af Odense Friluftsbad.

Friluftsbadet har været et af de helt store samtaleemner den seneste tid. Et sparekatalog til By- og Kulturudvalget havde blandt andet lukning af Odense Friluftsbad på dagsordenen.

På trods af potentiel trykt stemning var chef for Odense Idrætspark, Rune Bille, mødt op for at byde velkommen til sommersæson 2019. I følge ham er der vigtigere ting at fokusere på nu end sparekataloget.

- Vi skal holde vores fokus på at give vores gæster en god oplevelse - det er det vi er sat i verden for. Vi skal ikke bruge meget energi på, hvad der måske sker om lidt - det kan vi alligevel ikke påvirke, siger Rune Bille.