Måske er det slut i Kongens Have - her er et tilbageblik: 25 sæsoner med torsdagskoncerter

De populære gratiskoncerter i Kongens Have er med i det kommunale sparekatalog. Torsdag aften afvikles årets sidste, og det er uvist, hvordan fremtiden for koncerterne ser ud.

Det var i 1995, det blev en fast tradition med gratis torsdagskoncerter. I begyndelsen var det hver torsdag i skolernes sommerferie. I de seneste år har det været hver torsdag i juli. Det vil sige fire eller fem årlige koncerter alt efter den gregorianske kalenders luner.

I år er det som bekendt 2019, og dermed 25. sæson for de kommunale gratiskoncerter, og i aften er det tid for årets sidste koncert.

Måske bliver det endda den sidste gratis kommunale torsdagskoncert overhovedet. Besparelser venter, og det kan være slut med at plante sig i græsset med en ramme dåsebajere. Slut med at stille sig forventningsfuld på første række foran scenen i et håb om øjenkontakt med idolet. Slut med mere distanceret at brede picnictæppe og klapstole ud for at nippe eller mere til chablis og tapas, mens musikken spiller.

Slut med at trodse byger, der går og kommer, eller søge skygge for hedebølgesol under parkens gamle træer. Slut med at bruge Kongens Have som afsæt for en lang, alt for lang, weekend på byens mere eller mindre gængse dødsruter.

Slut med at bisser, bosser og bumser dansede om ikke i takt så dog til samme melodi.