Måske bliver du spurgt: 100 odenseanere skal give politikerne gode velfærdsråd

- Er der noget, der betyder meget for odenseanere, for danskere, så er det velfærd, mener Rahbæk Juel.

- Jeg er optaget af at lave politik med ørerne og for at sikre, det sker, sætter vi det på formel med et borgerråd. Vi vil have borgerne med ombord - også andre end dem, der på de sociale medier råber højest og mest bøvet.

- Det er et forsøg på at lave en ny tradition i Danmark, siger borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

De kommende år stiger mængden af børn og ældre i en sådan grad, at der alene i Odense om 10 år vil mangle op mod en halv milliard kroner til velfærd.Frem mod 2030 bliver der i Odense 22 procent flere børn mellem 0 og 5 år og 34 procent flere ældre over 75 år. Det giver ifølge Odense Kommunes beregninger behov for 880 ekstra medarbejdere for at opretholde det niveau, der i dag leveres i eksempelvis børnehaver og i ældrepleje. På den baggrund har borgmester og rådmænd i Økonomiudvalget besluttet allerede på næste års budget af omprioritere 200 millioner kroner i det eksisterende budget. Millioner, der spares på især administration, kultur og vækstinitiativer, skal i stedet flyttes til velfærd. Derudover har politikerne nedsat en taskforce, der skal give bud på, hvordan velfærden sikres på længere sigt, ligesom et borgerråd altså nu også skal involveres i at finde løsninger.

- Det har også stor værdi, men de har alle snævre interesser - for eksempel Ældrerådet eller Det Grønne Råd - og med borgerrådet får vi et bredere billede, fremhæver borgmesteren.

- Helt klart. Og det her er ikke en erstatning. Som politikere tager vi selvfølgelig ansvaret på os, det er vi valgt til, og til syvende og sidst er det os, der skal træffe både de søde og sure beslutninger. Det skal borgerne kunne forvente af os. Men det er meget klogt at stikke ørerne ud ad vinduet og få input.

- Der er en forandringshastighed, der skaber apati og fremmedgørelse for de politiske beslutninger, og derfor er det vigtigt, at befolkningen får adgang der til, hvor beslutningerne træffes.

Byrådet nedsatte taskforcen tidligere i år, og de seks eksperter i den har fået 13 uger til at præsentere politikerne for et overblik over Odenses velfærdsudfordringer frem mod 2030 sammen med konkrete bud på løsninger.

Nærdemokratisk eksperimentarium

Der er ingen løn til borgerrådets medlemmer, de skal mødes i juni og igen to gange efter sommerferien, og Rahbæk Juel håber, at de vil snakke om mere end dagtilbud og plejecentre.

- Hvad gør vi med alle de piger, der får diagnoser, og hvad med ensomhed? Jeg ser frem til en bredere diskussion af velfærden, siger han, der ikke vil udelukke, at et borgerråd kan blive bedt om hjælp igen en anden gang.

- Det er relativt nemt og ubureaukratisk, når man har fundet medlemmerne, og derfor bliver det interessant at prøve af. Det er et nærdemokratisk eksperimentarium, og bliver det godt, kan det være værd at bruge på andre områder også, mener han.

For de borgere, der ikke får plads i det første borgerråd, men som gerne vil aflevere velfærdstanker, vil der være chance for at gøre netop det på fire bydelmøder.

Alle odenseanere over 18 år inviteres til et sådant møde via blandt andet e-boks, og på møderne, der afholdes efter sommerferien på for eksempel rådhuset og i sportshaller, vil borgmester og rådmænd lægge op til diskussion af både borgernes egne oplevelser og taskforcens anbefalinger.

Derudover vil Rahbæk Juel frem mod sommerferien besøge det, han kalder velfærdsarbejdspladser for "at få et skarpt og aktuelt målfoto" af forholdene på skoler, i daginstitutioner og plejecentre. Og han har opfordret resten af Økonomiudvalget til at gøre det samme.