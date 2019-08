Målrettet indsats skal få flere nyuddannede i arbejde

Ledigheden blandt nyuddannede stiger her hen over sommeren. Til september går et nyt projekt i gang, der skal få flere dimittender ud i små og mellemstore fynske virksomheder, der ikke selv har øje for det, de nyuddannede kan tilføre.

Nyuddannede akademikere har nogle kompetencer med sig fra deres studier, som små og mellemstore fynske virksomheder kan bruge. De er bare ikke altid klar over det.

Det er en af grundene til, at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen her til september sætter gang i et nyt projekt, der skal prøve at få flere dimittender i arbejde og samtidig give nogle af kommunens virksomheder et kompetenceløft. En anden væsentlig grund til projektet er, at antallet af ledige også har betydning for kommunens økonomi - jo færre ledige, des flere penge er der til andre formål.

Nyuddannede ledige udgør hver sommer et problem for de store universitetsbyer i Danmark, inklusiv Odense. Hen over sommeren 2017 steg ledigheden blandt nyuddannede akademikere mellem 25 og 29 år således med næsten 70 procent i kommunen ifølge en opgørelse fra Odense Kommune. Men efter Beskæftigelses- og Socialforvaltningen fik øje på tendensen, som også skyldes, at SDU uddanner flere end tidligere, har forvaltningen på forskellige måder forsøgt at gøre noget ved problemet.

I løbet af 2017 fik to medarbejdere fra forvaltningen således et skrivebord på SDU som led i et projekt, man døbte "Academic Partnership" - og her var målet netop at skabe en bedre kobling mellem de studerende og virksomhederne. Og indsatsen havde en positiv effekt, vurderede rådmand Brian Dybro (SF) et år senere.