Må taskforcen være med os alle

Det er ingen underdrivelse at betegne onsdagens møde i Økonomiudvalget i Odense som afgørende. For med en demografisk udfordring i en trecifret millionstørrelse over de næste mange år er det vigtigt, at de fire rådmænd og byens borgmester får talt sig ind på hinanden. De har allerede gjort det med et forslag om en taskforce, der skal hjælpe med at finde nye måder at sætte de kommunale budgetter sammen. Til gengæld var ikke alle lige tilfredse inden vinterferien, hvor borgmester Peter Rahbæk Juel (S) foreslog, at man allerede inden sommerferien skal nedlægge 100 stillinger i administrationen og dermed finde de første 60 millioner.

Nok ønsker flere af rådmændene at kigge på administrationen af hele kommunen, fordi man bruger flere penge på administration end andre store byer. Der er sikkert også nogle, der igen-igen vil pege så selve Borgmesterforvaltningen som et af de steder, hvor man godt kan skære i staben, uden at det kan mærkes hos byens borgere. Men de ville ikke kaste sig ud i en budkrig, der dybest set heller ikke er særlig sjov, hvis man arbejder i Odense Kommune og tilfældigvis har med administration at gøre.

For hvad skal fire-fem måneder i uvished gavne.

Derfor kommer mødet også på rette tidspunkt, et halvt års tid eller mere, inden der skal laves en budgetaftale i byrådet - og endnu inden opgaven med at finde de mange millioner er endt i et virvar af historier og forslag om at spare her og der. Måske bliver de enige om nogle hovedlinjer onsdag, men som borger må man også sætte sin lid til, at der bliver fundet penge og ikke mindst de rigtige personer til den taskforce, som skal hjælpe byen gennem en af de sværeste øvelser i flere år.

Tidligere taskforces har eksempelvis fået byen til at satse på store kulturtiltag som e-sport, Tinderbox-festival og meget andet, der kan være med til at brande en by som Odense. Og et udefrakommende blik på hele beskæftigelsesområdet har også fået politikerne til at investere massivt i at få flere job - en helt afgørende opgave, der reelt kan betyde forskellen på blodige besparelser i fremtiden eller budgetter, hvor der ligefrem vil være mulighed for at investere i byen.

Så uden at hænge alle sine forhåbninger på en ny taskforce, må man håbe, at den kan se med friske øje på den måde, Odense Kommune drives på. Hævet over mange af de forslag, vi har hørt mange gange før. Fra alle sider af byrådssalen.

Man fristes næsten til at sige: Må taskforcen være med os alle.

For ellers ser det sort ud.