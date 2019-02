Må køre på letbanens område: Udrykningskøretøjer får to grønne smutveje

Det grønne område mellem letbanesporene bliver på Albanigade og Middelfartvej med et særligt kørefast underlag. Det skaber en smutvej for udrykningskøretøjer - og giver bedre mulighed for udeservering.

Letbanen, der er på vej, ændrer på mange måder trafikforholdene i Odense. En af konsekvenserne er, at der nogle steder vil være mindre vejkapacitet i fremtiden, og det har blandt andet betydning for mulighederne for at komme hurtigt frem med udrykningskøretøjer. Men en løsning, der på to større veje skal gøre det lettere for politi-, brand- og redningsmandskab at komme hurtigere frem, er nu blevet godkendt af By- og Kulturudvalget.

Nye radarer skal læse trafikken Udover kørefaste letbanetracéer på Albanigade og på Middelfartvej, indeholder indsatsen til otte millioner kroner for at sikre fremkommelig i tilknytning til letbanen også en række andre initiativer. Her overblik over de vigtigste:



Optimering af signalanlæg: Mere avancerede radarer, som aflæser trafikken bedre, skal sikre, at tiderne i krydsene fordeles mere optimalt mellem trafikanterne med bedre trafikafvikling til følge. Desuden skal en række kryds på det øvrige vejnet, der ligger væk fra letbaneruten, optimeres.



Bedre trafikovervågning: Skal give dynamisk viden om trafikanternes adfærd. Dette kan eksempelvis ske ved at opsætte sensorer og kameraer.



Ekstra bane på Kløvermosevej: Optegning af en ekstra vejbane i den østgående retning skal øge kapaciteten på vejen, der er en del af Ring 2, og derved motivere flere bilister til at benytte ringvejen syd om centrum.



Hastighedsdæmpning: Enkelte boligveje oplever en stigende smutvejskørsel som følge af ændret trafikmønster omkring letbanen. Hastighedsdæmpende tiltag skal bringe hastigheden og mængden af biler ned.

På Albanigade er arbejdet med at lavet nye vejbaner, cykelstier, fortove og byrum i gang. Bagefter står et otte meter bredt areal klar til, at letbanens spor kan anlægges. Foto: Rune H. Blichfeldt

Fast køreunderlag Fidusen består i at etablere fast køreunderlag under det græs, der skal være mellem letbanesporene. Det visuelle udtryk vil stadig fremstå grønt, som det er tanken på hele letbaneruten undtaget i den inderste bymidte, hvor der laves en anden belægning. Men under græsset vil der gemme sig et fast underlag, som gør det muligt for udrykningskøretøjer i nødstilfælde at benytte det grønne område som smutvej. Efter planen skal det faste underlag etableres på Middelfartvej såvel som på Albanigade. I særlige tilfælde ved vejarbejde eller lignende vil den almindelige trafik også kunne ledes hen over det grønne letbaneareal.

Mulighed for udeservering At lave fast køreunderlag medfører også, at der bliver bedre mulighed for udeservering og varelevering. Fordi redningskøretøjer kan benytte letbanens tracé, og dermed ikke i nødstilfælde behøver at benytte cykelstier og fortove, skal arealerne ikke friholdes. Det forventes især at være en fordel i Albanigade, fordi udeservering der vurderes at kunne komme på tale. Løsningen med de faste køreunderlag i letbanetracéerne på Albanigade og på Middelfartvej er en del af en samlet pakke af tiltag under overskriften "Sikring af fremkommelighed under byens transformation". Samlet anvendes otte millioner kroner. De 2,9 millioner kroner er afsat i budgettet for 2019, mens de resterende 5,1 millioner kroner findes fra midler, der henstår fra Trafik- og Mobilitetsplanen. Byrådet skal nikke endeligt ja, men det ventes at være en formsag, eftersom By- og Kulturudvalget godkendte planen i enstemmighed. Letbanen åbner - ifølge den tidsplan, der er meldt ud af letbanekontoret - i december 2020.