- Det første sted, jeg boede, lå så langt ude, at jeg fik følelsen af bare at være blevet smidt langt væk. Jeg isolerede mig meget. Den omgangskreds, jeg har, bor centralt i Odense. Det betød rigtig meget, at jeg ikke kunne deltage på samme måde, siger hun.

Nu bor hun i et midlertidigt bofællesskab i Assens, som også er delt mellem mentalt og fysisk handicappede. Hun har ligesom alle andre unge mennesker et socialt behov, men har gennem sine unge år været voldsomt begrænset på grund af de kommunale tilbud.

Situationer som disse kunne ofte opstå, da hun i omkring tre år boede på et center for unge med fysiske og mentale handicap et godt stykke ude på landet i omegnen af Odense. Det var det kun hende og naboen, der var fysisk handicappede, resten var mentalt handicappede.

Da Pernille Kolding i et kort øjeblik lader døren stå åben ind til sit værelse for at gå ud i fælleskøkkenet, sidder der pludselig en person på hendes sofa. Det er ikke første gang, hun har ubudne gæster.

Foreningen for børn og unge med handicap og deres familier (FBHF) er en landsdækkende patientforening, der blev stiftet i 2007. Den har omkring 40 medlemmer. Modsat andre patientforeninger, der bidrager med viden om de enkelte sygdomme eller skavanker, så er foreningens formål at forbedre de sociale forhold. I foreningen laver de sociale udflugter, som alle kan være med til. Meningen er, at hele familier deltager, når de tager på udflugt. Foreningen prøver i øjeblikket at få et bo-projekt op at stå. Tanken er, at 10 unge personer med fysisk handicap skal bo sammen med 10 studerende indenfor det socialfaglige område. På den måde bliver de handicappede bedre inkluderet i samfundet, og de studerende får deres case-personer, som de alligevel skal lave projekter om i løbet af deres studietid, som naboer. Odense Kommune har 21 bofællesskaber. Kun ét af dem tilbyder plads udelukkende for fysisk handicappede. De resterende 20 steder deles mellem mentalt handicappede, psykisk syge og fysisk handicappede. Kollegiet Rytterkasernen, som er den eneste til kun fysiske handicappede, har otte pladser. Odense Kommune har planer om at bygge to nye bofællesskaber, men de er begge tiltænkt autister.

David Emborg og Pernille Kolding savner i høj grad muligheden for at være inkluderet mere i samfundet og ikke blive sat i boks med fx plejekrævende ældre eller udviklingshæmmede. Foto: Nils Svalebøg

- Der mangler en erkendelse af, at ud over at de fysiske rammer er veldækkede, er der et lige så stort behov for, at den unge får dækket sine behov for at kunne dyrke et fællesskab og have et socialt liv, tilføjer hun.

- Det er ikke fordi, der er nogen, der skal hænges ud, men det er en dum problemstilling for en stor gruppe, som er totalt overset. Hvis fysisk handicappede skal flytte hjemmefra, så har de ikke de store valgmuligheder. At sætte en med fysisk handicap sammen med en, der er udviklingshæmmet, går slet ikke. Alternativt er der plejecentre, men er det et alternativ? De vil aldrig nogensinde kunne få noget socialt sammen, fordi de er vidt forskellige. Vi føler os totalt magtesløse som forældre i forhold til at råbe politikerne op, siger Maj-Britt Emborg.

Samme problematik er gældende for tusindvis af andre unge i hele landet ifølge formand for Foreningen for børn med handicap og deres familier, Maj-Britt Emborg. Hendes egen søn på 23 år, David Emborg, har i fem år stået på venteliste til et bofællesskab uden skyggen af et boligtilbud.

Jeg har det ikke så godt med at invitere venner, fordi jeg synes, det er lidt nederen at sige, I er velkommen hjemme hos mine forældre i stedet for hjemme ved mig, siger David Emborg. Foto: Nils Svalebøg

Ingen aktuelle planer

Maj-Britt Emborg har både holdt møder med Odense Kommune og senere hen rykket dem med mails for at høre, hvad status er. Svaret har været samme hver gang; der er ingen aktuelle planer om at bygge særlige boliger til dem.

- Først har man et stigma, der hedder handicappet. Men nu føles det næsten som om, man skal have et stigma mere, der hedder handicappet på den rigtige måde. Jeg synes da, det er fint, at der er kommet opmærksomhed på de grupper, der er, men det er som om, det ikke er nået hele vejen rundt. Jeg har tænkt før, om det mon ville være nemmere, hvis jeg ikke var her. Både for mig selv, mine forældre og samfundet som slipper for en belastning mere, lyder det fra Pernille Kolding.

Det bekymrer Pernille Kolding, at politikerne byder dem hovsaløsninger i stedet for at erkende, at der er et reelt problem med boligtilbud for unge med fysisk handicap, bedyrer hun.

- Det kan være, vi ikke kan gøre noget ved det nu, men så kan vi eventuelt samle noget data ind til en model om nogle år, hvor det forhåbentligt er vendt. Der skal fokuseres på det, fordi det går ikke væk, siger hun.