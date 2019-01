ÅLØKKE: Deltag i kyndelmissegudstjenesten søndag klokken 17 i Hans Tausens Kirke. En stemningsfuld lysmesse, hvor vi markerer, at halvdelen af vinterhalvåret er gået, siger kordegn Bente Skytthe. Den stille musik under gudstjenesten vil give anledning til fordybelse og eftertanke, og fløjtenist Rikke Petersen spiller blandt andet "Tågen letter" af Carl Nielsen og "Variationer over Greensleeves". Der serveres et glas vin efter gudstjenesten. /RAS