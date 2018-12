Lysløbet: Løbsmæssig fuldtræffer

Onsdag aften sendes 1000 løbere ud med pandelamper i juleoplyst Odense, og alle løbsnumre til Lysløbet blev for længe siden revet væk.

Det er en løbemæssig fuldtræffer, som onsdag aften finder sted i Odenses centrum.

For anden gang nogensinde sendes 1000 løbere med pandelamper ud i byens julepyntede gader i Lysløbet, og allerede for længe siden måtte arrangøren H.C. Andersen Marathon melde alt udsolgt for det, der ligner en sand juleløbsklassiker.

Lysløbet vil bringe deltagerne rundt til forskellige lysoplevelser på ruten. Oplevelserne er lige fra juleudsmykning, levende lys, fakler til utraditionelle, spændende lysoplevelser, inden de løbeivringe er tilbage i mål på Platanpladsen ved Klingenberg, hvor der venter varm kakao og et varmt tæppe fra Nordfyns Bank til alle.

Alle deltagerne i Lysløbet udstyres desuden med pandelamper skænket af Harald nyborg, og knæklys under deres tur gennem Odense, så der bliver lys for alle pengene.

Der er start og mål på Klingenberg. De 1000 løbere har start klokken 18.30, og 10 minutter senere starter cirka 300 gående deltagere.

Arrangøren håber på trafikanternes tålmodighed onsdag aften, da enkelte gader i Odenses centrum bliver berørt af arrangementet.

Mellem klokken 18.30 og 19.30 vil trafikken kortvarigt blive berørt af deltagernes krydsning af veje. Flere steder vil politihjemmeværnsfolk dirigere trafikken, så det kommer til at glide bedst muligt.

Også parkeringskælderen under koncerthuset Odeon berøres kortvarigt af arrangementet, da deltagerne bevæger sig fra Nørregade-nedkørslen til opkørslen ved Koncerthuset. I parkeringskælderen er der trafikofficials til at få deltagere og biler til at fungere sammen.

Lysløbet begyndte sidste år som en del af den fejring, der var planlagt i forbindelse med 150-året for udnævnelsen af H.C. Andersen som æresborger i Odense. Med den positive opbakning og tilbagemeldinger, der var på arrangementet sidste år, blev det hurtigt besluttet at gentage arrangementet.

De mange deltagere kan afhente startnummer på Platanpladsen på løbsdagen fra klokken 17. Der er bagageopbevaring i kælderen på Rådhuset, og omklædning og bad kan ske i svømmehallen på Klosterbakken. Samme to steder er der toiletter, som der også er ved Sct. Knuds Kirke.