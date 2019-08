Lyserød løber: Navne fra premieren på De Fem Verdenshjørner

Et væld af velkendte navne lagde søndag aften vejen forbi den lyserøde løber ind til Odeon, hvor HCA Festivals havde gallapremiere på forestillingen De Fem Verdenshjørner.

En magisk symfoni af dans og musik. Sådan lyder beskrivelsen af forestillingen De Fem Verdenshjørner, og premieren søndag aften klokken 19 lokkede da også gæster til fra nær og fjern.

Gæsterne, der blandt andet kunne se frem til at opleve dansere fra Pivot Dance Company, musikerne i Odense Symfoniorkester og Det Kongelige Teaters balletskole i Odense, ankom via den - naturligvis - lyserøde løber ved indgangen til Odeon. Den markante farve varsler i disse dage, at HCA Festivals byder på farverige eventyrligheder overalt i digterens fødeby.

På den lyserøde løber spadserede blandt andre Svend og Kisser Svenningsen, forældre til Mette-Louise Kryger - den ene halvdel af ægteparret bag Pivot Dance Company. Samt den anden del af parret Jesper Krygers mor Lotte Kryger. Med sig havde de store blomsterbuketter til børnene.

Også borgmester Peter Rahbæk Juel (S), børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) og by- og kulturrådmand Jane Jegind (V), der nu har annonceret sit stop i lokalpolitik, satte kurs mod Odeon hen ad det lyserøde tæppe. Ligesom partiets sandsynlige arvtager Christoffer Lilleholt også dukkede op.