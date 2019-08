Lyden af svinesti og en masse fantasi

Nogen har trukket farverne ud af billedet torsdag midt i gågademyldretiden. Tre meget lidt muntre personager trækker et spor af lange blikke efter sig, da de næsten svæver gennem menneskehavet.

- Det er lidt uhyggeligt, hvisker nogle blandt den yngre del af publikum, der passerer de tre blodfattige spøgelser, som er iført kufferter og lyden af en svinesti.

Måske er det deres stivede og støvede tøj, der får andre modgående til at mindes Den Gamle By, når de bagefter skal beskrive det scenarie, der netop materialiserede sig for dem mellem farverige tilbudsskilte og moderne løbehjul. Måske mangler de bare ord. For den effekt kan sande overraskelser som bekendt sagtens have på folk.

Men overraskelserne skal vise sig kun at være begyndt.

Det lille optrin gør pludselig holdt på gaden, og mens lyden af gryntende grise bliver udskiftet med musik, fisker spøgelserne på skift det ene eventyr frem efter det andet. Fra lommer og kufferter vælter det ud med Prinsessen på ærten, Tinsoldaten og Tommelise, og de er alle sammen så fine og fantasifulde, at man næsten ikke kan tro, de er støbt af samme tinske som de tre personager.

Et øjeblik er vi nogle, der falder helt ind i de mange eventyrfortællinger, der bygger oven på hinanden, som en fjer der bliver til fem høns.

Moralen? Selv om man ser kedelig ud, kan man sagtens være fuld af fest og farver. Eller noget.

The Travellers - at leve er at rejse. Gader og stræder, Vestergade, fredag og lørdag klokken 16-17:30. Gratis