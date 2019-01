Lukningstruet plejecenter diskuteret på udvalgsmøde - men politikere er tavse

Den 15. april åbner Tornbjerg Friplejehjem, som er et privat plejehjem. Derfor har Odense Kommune indstillet Hjallese Plejecenter til lukning, og ældre- og handicaprådmand Søren Windell (K) har i avisen tidligere forklaret, at selvom lukningen er trist, er den nødvendig.

Det er nemlig sådan, at pengene så at sige følger borgeren. Hvis en ældre borger vælger at bo på et kommunalt plejehjem, yder kommunen et tilskud - og det gør kommunen også, hvis borgeren vælger at bo på et privat plejehjem.

Hvis både Hjallese Plejecenter og det nye friplejehjem eksisterer, vil der ifølge rådmanden være en overkapacitet, som koster kommunen dyrt - omkring 12 millioner kroner årligt.