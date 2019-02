Lukningen af Eventyrhaven: Maskinerne venter på ny tilladelse

Lidt over en uge efter den første pumpe startede, er bagåen ved Eventyrhaven nu næsten helt tømt for vand. Der er risiko for, at projektet trækker ud, men hvis alt går efter planen, åbner Åstien igen om en uges tid.

Odense: Mange børnefamilier holder i disse dage vinterferie. Desværre må de omlægge gåturen langs åen, da Åstien langs Eventyrhaven fortsat er lukket. Det skyldes, som vi tidligere har skrevet, at Vandcenter Syd arbejder på at få tømt, renset og gravet åen større. Gravearbejdet er for at imødekomme afledt regnvand fra TBT-området i stedet for at lave et helt nyt regnvandsbassin tæt på nybyggeriet. En uge efter gravearbejdet begyndte er der ikke længere meget bagå at spotte. Og det gennemgående arbejde i åen har afsløret seks cykler, der på ubestemt tid har ligget gemt under åens overflade. Torsdag eftermiddag stod maskinerne langs åen dog stille, og der er en risiko for, at projektet forsinkes.

Et håndfuld cykler blev det alligevel til efter rensearbejdet startede for en uge siden.Foto: Nils Svalebøg

Nye prøver nødvendige Ifølge projektleder for arbejdet med åen, Bo Jørgensen fra Vandcenter Syd, kan de ikke fortsætte arbejdet, fordi en ny jordanalyse har været nødvendig. - Vi foretager altid jordprøver ved sådanne opgaver. Det er vigtigt, at man ved, hvad man har med at gøre. Man skal kunne dokumentere forureningsgraden af jorden, før den kan godkendes af kommunen og sendes de rigtige steder hen, fortæller Bo Jørgensen. Han fortæller også, at det viser sig, at de skal grave mere jord op end først forventet. Reglementet for denne slags arbejde bestemmer, at der skal tage et bestemt antal jordprøver pr ton jord. Han regner dog med, at arbejdet genoptages snarest, og at tidsplanen om genåbning den 22. februar overholdes.