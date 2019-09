Lukket efter kun syv måneder: Odense-restaurant er fortid

Thaiger i Kongensgade nåede kun at eksistere i lidt over et halvt år. Nu er restauranten lukket og ejerne tavse.

Drømmene var store, da den thailandske restaurant Thaiger, den 7. februar åbnede på adressen Kongensgade 40 - i lokaler der tidligere husede sushirestauranten Aiko. Men det blev ved drømmen for restauranten, der ville servere thailandsk mad i nordiske rammer. For i weekenden blev nøglen drejet om og restauranten tømt. På telefonen lød det blot: - Thaiger Kongensgade er lukket. Vi takker alle kunder for besøg og takeaways. Heller ikke på restaurantens facebook-side blev man meget klogere på årsagen til lukningen.

Ejerne bag restauranten ønskede onsdag heller ikke at kommentere lukningen yderligere. Kun at de måske ville sige noget på et senere tidspunkt.

Hvad der skulle have været begyndelsen på et koncept, som kunne udbredes til andre lokaliteter, fik aldrig rigtig luft under vingerne. I midten af august fik restauranten tre stjerner ud af seks mulige i en madanmeldelse i Fyens Stiftstidende. Der var både roser og forslag til forbedringer i anmeldelsen. Men der var det formentlig ved at være slut.

Da Thaiger åbnede var det med Atcharawadee Lopdrup, i daglig tale Joy, som køkkenchef. Hun drev tidligere Baan Joy i Albanigade og flyttede så til Storms Pakhus under navnet Joy Street Food. Hun nåede dog kune at være køkkenchef i restauranten i Kongensgade en måneds tid, selv om hun i starten var medejer med 20 procent af ejerskabet. De tre andre ejere havde alle baggrunde i reklame- og marketingbranchen: Morten Ulka, Tim Chawes og Mads Lindal. De to sidstnævnte ejede hver 30 procent og havde tidligere været delejere af Burger Anarchy.