Lukkede i sommer: Frelsens Hær genåbner genbrugsbutik

Efter den pludselige lukning af Frelsens Hærs genbrugsbutik tidligere i sommer er der glædeligt nyt. Butikken genåbner 5. august i form af et donationscenter, men får i endnu højere grad brug for frivillige hænder.

Det nye koncept går ud på, at de frivillige og ansatte i Frelsens Hærs genbrugsbutik selv skal stå for sorteringen og andet arbejde, som tidligere blev klaret på sorteringscenteret. Den helt grove sortering af, hvad der egner sig til salg, og hvad der skal smides ud, skal fra nu af klares af genbrugsbutikken.

Butikken var afhængig af et stort sorteringscenter, men med et underskud på omkring fem millioner kroner var der ingen anden vej end at lukke ned for både sorteringscenteret og butikken.

Behov for massiv hjælp

Et pilotprojekt i en mindre Københavnsk butik, hvor udgifterne blev holdt helt nede, er gået så godt, at Frelsens Hær nu også ville forsøge med den odenseanske afdeling på Roersvej.

- Det var jo ikke et mål at lukke en butik i Odense. Vi har også været glade for butikken. Vi var bare i tvivl, om man kunne køre en butik i den størrelse, når der ikke var et helt sorteringscenter til at backe up, siger Lars Lydholm.

Med det nye koncept kommer der nogle nye udfordringer og en langt større arbejdsbyrde.

- Vi tror på, at konceptet vil køre, ellers ville vi hellere ikke give det en chance. Men udfordringen er, at det her er en større skala, og så skal vi bruge nogle frivillige, der kan hjælpe de to damer i butikken. Vi håber nogle af de tidligere frivillige fortsætter, men vi har brug for endnu flere, siger Lars Lydholm og skyder på mindst 20.

Frelsens Hær genåbner mandag den 5. august klokken 10.00 på samme adresse som tidligere på Roersvej.