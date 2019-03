Lotto-millionær efterlyses i Overgade

Spillede du Lotto i den forgangne uge, og købte du kuponen hos AKB Vin og Tobak i Overgade, så kan det være, du er blevet millionær.

Danske Spil udlodder hver uge to gange en million kroner til de lottospillere, der ikke fik gevinst på deres kupon.

Ved spillet i lørdags blev den ene af disse to millioner trukket ud på en kupon, der er spillet hos AKB Vin og Tobak.

- Der er tale om en lynlotto-kupon, der er købt i ugens løb, fortæller Annelise Bæk, som er indehaver af butikken i Overgade.

Finurligheden ved millionærgarantien er, at man ikke umiddelbart kan se, om man har vundet. Der er to måder at vide det på: Enten skal man have en lotto-app på smart-telefonen, som kan bruges til at scanne kuponen. Eller også skal man køre kuponen igennem hos en forhandler for at se, om man er blandt de heldige.

- Vi har vidst siden i mandags, at kuponen med millionærgaranti blev købt hos os, siger Annelise Bæk, der håber, at en af hendes kunder bliver ekstra glad for den store gevinst.

Risikoen foreligger for, at køberen har tjekket kuponen for gevinster på selve lotto-spillet og så har smidt den ud uden at tænke på, at der var den ekstra mulighed for millionærgaranti-gevinsten. Så måske er der nogle af AKB Vin og Tobaks lottokunder fra den forgangne uge, der lige skal stå på hovedet i skraldespanden.