ALLESØ: Gør et sjældent loppefund og se, hvad kræmmerne har til salg søndag fra klokken 10 til 15 i Allesøhallen. Håndbold- og petanguefolkene i Allesø Gymnsatikforening arrangerer og sørger for kaffe og lækkert hjemmebag i cafeen, og alle er velkomne, og alle over 12 år skal huske en tyver til entreen. Ting til loppemarkedet kan afleveres lørdag mellem 12 og 14, melder Kurt Rasmussen. /RAS