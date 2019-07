Lommetyvene havde travlt i Odense i weekenden

Syv anmeldelser om lommetyveri lå der hos politiet i Odense mandag morgen, da weekendens anmeldelser blev gjort op. Det er et stykke over det sædvanlige og indikerer, at man skal passe på lommerne lige i øjeblikket. Hvis der er en rød tråd i anmeldelserne, så er det, at en del af tyverierne er sket, mens folk har været i byen om aftenen og natten.

Den først anmeldelse kom fra en borger, der havde været i byen natten til lørdag. Vedkommende havde i Vestergade netop bestilt en taxa, da tre unge mænd spurgte om vej. Først bagefter opdagede borgeren, at mobiltelefonen var væk, da de tre unge også var det. Det skete et sted mellem kl. 23 og 01.30.

Lørdag formiddag var det en kvinde i Grønlandsgade, der kortvarigt havde sat sin taske fra sig. Da hun skulle bruge tasken igen, opdagede hun, at nogen havde taget mobiltelefonen fra tasken. Det var ved 11-tiden.

Op af eftermiddagen indløb en anmeldelse om et tyveri, der formentlig var sket natten til fredag. Det var en mand, der var sikker på at nogen havde stjålet hans pengepung på Flakhaven. Der var intet signalement af en mulig gerningsmand.

For en kunde i Tarup Center på Rugvang blev en indkøbstur lørdag heller ikke den bedste oplevelse. For her havde noget først på eftermiddagen stjålen en pung fra en indkøbstaske. Den kvindelige kunde fik dog et lille plaster på såret. For sidst på eftermiddagen ringede en dame fra Tarup Center og fortalte, at man havde fundet kvindens pung. Der var ingen kontanter i længere, men alt hvad der ellers skulle være af kort osv.

Søndag formiddag anmeldte en anden borger, at vedkommende i Nørregade havde fået stjålet en kortholder med forskelligt indhold. Det var under en bytur natten til søndag. Her skete lommetyveriet mellem 01.45 og 02.40.

Fra Vestergade kom der søndag over middag en anmeldelse fra en anden natteravn, der i forbindelse med en bytur havde fået stjålet en pung med indhold fra inderlommen i en jakke. Søndag gik det også ud over en borger i Londongade, der fik fjernet sin tegnebog fra et sort stofnet. Her skete det til gengæld ved højlys dag - mellem klokken 11.30 og 12.00.