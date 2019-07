Lokalpolitik lokker ikke far Lilleholt: Afviser at tage kampen op mod Rahbæk Juel

Fyns mest kendte Venstre-politiker, Lars Christian Lilleholt, melder allerede nu ud, at han ikke vil vende tilbage til lokalpolitik og forsøge at fravriste borgmesterposten fra Peter Rahbæk Juel (S). - Jeg beklager dybt Jane Jeginds afgang, siger han.

Mens Venstres gruppeformand, Claus Houden, allerede har udnævnt byrådskollegaen Christoffer Lilleholt som den naturlige efterfølger til Jane Jegind, når hun stopper som spidskandidat, har formand for Venstres partiforening, Kasper Ladingkær, peget på, at man både skal kigge efter egnede kandidater i og uden for partiet og det nuværende byråd.

En af de mest erfarne uden for den nuværende byrådsgruppe er Lars Christian Lilleholt, der er Venstres nok mest kendte politiker fra Fyn og far til Christoffer Lilleholt.

Han kan både trække på sine erfaringer fra Folketinget og fra sine 18 år som byrådspolitiker i Odense. Alligevel melder han allerede nu ud, at han ikke kommer til at stille op til byrådet og gå efter borgmesterposten ved næste kommunalvalg.

- Jeg har altid været glad for at komme i byrådet, og mit arbejde der har på mange måder været udgangspunktet for mit videre arbejde i Folketinget. Men jeg har ingen planer om at vende tilbage til lokalpolitik eller forsøge at blive borgmesterkandidat ved næste valg. Den opgave overlader jeg trygt til Venstre at finde en løsning på, siger Lars Christian Lilleholt, der ikke har nogen kommentarer til sønnens eventuelle kandidatur og chancer for at blive Venstres spidskandidat ved kommunalvalget i 2021.

Når det kommer til Jane Jegind, har han dog masser af rosende gloser.

- Jeg beklager dybt Jane Jeginds afgang. Jeg har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med hende i 18 ud af de 22 år, hvor hun har siddet i Odense Byråd. Hun kom ligesom jeg selv ind som ung VU'er og har gjort det rigtig godt. Hun har i den grad bragt synlighed omkring Venstre og har fået placeret os som det største borgerlige parti i byrådet og som en reel udfordrer til Socialdemokratiet.