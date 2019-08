Lokalplan på vej i Odense: Men investor tøver med at bygge

Sådan ser den projekttegning ud, som Togt sidste år forelagde By- og Kulturudvalget. Men hvornår byggeriet bliver til noget er stadig usikkert på grund af kravet om p-kælder, lyder det fra Togt-direktør Mogens Tveskov. Illustration: Fra By- og Kulturudvalgets dagsorden, august 2018.

Ejendomsselskabet Togt ønsker lokalplan for op til 75 boliger på hjørnet Vestre Stationsvej/Glasværksvej. Men p-kælderkrav får adm. direktør Mogens Tveskov til at tøve med at slippe gravemaskinerne løs.

Efter en mindre omgang tovtrækning mellem Odense Kommunes By- og Kulturudvalg og investor Mogens Tveskov, indehaver af ejendomsselskabet Togt, ser det nu ud til, at en lokalplan for hjørnet Vestre Stationsvej/Glasværksvej er på vej. Allerede i august sidste år var sagen oppe at vende politisk. Men projektet, der vedrører de to adresser Vestre Stationsvej 21 og Vestre Stationsvej 23, gled i første omgang ikke så godt ned hos politikerne i By- og Kulturudvalget. Udvalget ønskede parkering anlagt i en p-kælder fremfor på terræn - ud fra et hensyn om at skabe plads til flere grønne friarealer på overfladen. Kravene fik i første omgang Togt til at meddele, at selskabet ikke ønskede at arbejde videre med projektet. Men som det konstateres i den dagsorden, By- og Kulturudvalget tirsdag blev forelagt: "Bygherre ønskede på det tidspunkt ikke at gå videre med sagen, men har nu ønsket, at der igangsættes planlægning for boliger i området, hvor parkering sker i kælder".

Planerne om at rive Vestre Stationsvej 21 og 23, der ligger lige ved den kommende letbanes rute, er sat lidt på pause. Mogens Tveskov, Togt, vil se tiden an, inden har starter et byggeri op. Foto: Nils Svalebøg

Ingen garanti for byggeri Forløbet kan ligne, at Odense Kommune har stillet krav til en investor, som så - konfronteret med kravet - til sidst har givet sig. Men sådan forholder det sig ikke helt, forklarer Togt-direktør Mogens Tveskov. Han føler sig stadig ikke overbevist om, at projektet rent økonomisk kan bære et krav om, at der skal anlægges parkeringskælder. Derfor er der heller ingen sikkerhed for, hvornår et byggeri er på vej. - Vi laver lokalplanen, og så må vi vurdere på, hvordan markedet, Odense og letbanen udvikler sig, siger han.

Handler om optimering Ifølge Tveskov handler det at få lokalplanen godkendt for nuværende mest om at optimere ejendommens værdi. - Når først lokalplanen ligger der, så ved jeg, hvad jeg må. Så kan jeg vente på, der kommer krisetider, så jeg kan bygge 10 procent billigere, eller jeg kan sælge projektet til nogle andre for at tage en hurtig gevinst hjem. Jeg kan også ligge med ejendommen i 20 år. Kort sagt giver det alle valgmuligheder, siger Mogens Tveskov, der i øvrigt konkluderer, at han nok fik købt grundene på Vestre Stationsvej lidt for dyrt. - Jeg har købt for dyrt i forhold til, at jeg på det tidspunkt ikke var bekendt med kravet om parkeringskælder. Jeg har købt begge grunde på optionsaftaler, efter jeg siddet med kommunens embedsfolk og spurgt "må jeg det her". Men pludselig kommer så kravet fra udvalget (politikerne i By- og Kulturudvalget, red.) om p-kælder. På den baggrund har jeg reelt givet for meget for ejendommene. I første omgang skal der nu gennemføres en forudgående høring på mindst 14 dage. Det besluttede By- og Kulturudvalget i den forgangne uge.