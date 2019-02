Bar Noé i Kongensgade har de seneste uger været lukket. Angiveligt på grund af sygdom. Men nu er lokalerne sat til leje. Meget tyder på, at vinbaren er lukket permanent.

Desuden fremgår det af cvr-registeret på cvr.dk, at selskabet er under tvangsopløsning.

Erhvervsmægler Mathias Grønning bekræfter, at Colliers netop har fået ejendommen til leje. Det er sket i denne uge, oplyser han.

Det er Bar Noé i Kongensgade, som på det seneste har været lukket. Ifølge en håndskreven besked til forbipasserende har det været på grund af sygdom, men nu er der kommet et "til leje"-skilt op i vinduerne fra erhvervsejendomsmæglerfirmaet Colliers.

Odense er - efter alt at dømme - blevet en vinbar fattigere.

Skiltet med meddelelsen om, at det var sygdom, som har lukket vinbaren, har hængt i vinduet. Men tilsyneladende åbner Bar Noé aldrig igen. I hvert fald er lokalerne nu sat til leje på ny, bekræfter ejendomsmægler. Foto: Niels Abildtrup

Arbejdede på at genåbne

6. februar havde netsiden migogodense.dk fat i driftschef Mads Friis for at få en forklaring.

Til hjemmesiden forklarede han, at der blev arbejdet på at åbne igen.

- Lige nu er vinbaren lukket ned for en stund. Vi har været ramt af noget langtidssygdom blandt personalet, og vi arbejder lige nu på at genetablere stedet. Men det er desværre usikkert, hvad der kommer til at ske. Vi er forhåbentligt klogere omkring uge 7 eller uge 8.

Det har fredag ikke været mulig at træffe hverken Mads Friis eller Peer Sjødahl, der ejer Bar Noé. Det er kun lykkedes at træffe Kim Sjødahl, der i 2016 var med til at åbne Bar Noé, men han er ikke længere involveret og har ingen kommentarer, oplyser han.

Et kig i regnskaberne viser, at Bar Noé ikke just har været nogen bragende økonomisk succes.

I etableringsåret i 2016 var årets resultat før skat på minus 1,6 millioner kroner, og seneste regnskab viser et minus på 1,3 millioner.