Lokale spejdergrupper har fået et løft

Odense: Gennem flere år er antallet af medlemmer i byens spejdergrupper kun gået en vej - ned. Men den udvikling håber man nu på at få vendt, efter at 16 lokale grupper har været gennem et udviklingsforløb sammen med By og Kulturforvaltningen. Med 200.000 kroner fra Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje er grupperne blevet klogere på, hvordan de i fremtiden kan blive mere attraktive.

- Vi kunne se, at aktiviteterne var nedadgående, og det var bekymrende, for spejderne er en vigtig del af vores foreningsliv. De appellerer for eksempel til børn, som ikke har interesse for boldspil, ligesom de har været utroligt gode til at inkludere børn med særlige behov af den ene eller anden karakter. Derfor har vi været interesseret i at se, hvad der kunne gøres for spejderne, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).