Lokal kok favorit til fynsk madpris

Stefano Foschi fra Restaurant Fynboen er ifølge Danske Spil favorit til at vinde Schiøtz-prisen, når den uddeles på madfestivalen i Odense søndag. Han har vundet prisen to gange før.

Hvis ikke der er pres på skuldrene med to tidligere priser på hylden, så lægger Danske Spil nu lidt ekstra pres på kokken Stefano Foschi fra Restaurant Fynboen inden søndagens store kokkekonkurrence Schiøtzprisen. For spilfirmaet har nu for første gang gjort det muligt at spille på en vinder og dermed også sat odds på, hvem de tror, der vinder. Og her bonner Foschi og restauranten ud som den absolutte favorit til at løbe med prisen som den bedste fortolker af det fynske spisekammer.

- Vi vurderer, at kokken Stefano Foschi har størst chance for at vinde konkurrencen. Han har vundet to gange før, så han kender spillereglerne og er god til at ramme niveauet. Derfor giver vi lige nu odds 2,25 på ham som vinder, siger Mathias Reimer Larsen, oddssætter hos Danske Spil.

Stefano Foschi er dog tæt forfulgt som favorit af kokken Rasmus Bermann fra Alchemist, som giver pengene 2,70 gange igen som vinder.

- Rasmus Bermann er på kokkelandsholdet og desuden ansat på Alchemist, som er en af de hotteste restauranter lige nu, så han er vant til både at levere og konkurrere. Stefano Foschis fordel er, at han kender de lokale råvarer bedre end Rasmus Bergmann, derfor er han også fortsat favorit, siger Mathias Reimer Larsen.

I den anden ende af skalaen er Emil Rask Bahr fra Sdr. Bjert Kro. Han giver pengene 10 gange igen, hvis han vinder.

- Oddset på Emil Rask Bahr er ikke et udtryk for, at vi ikke tror, han kan lave mad. Hans konkurrenter har bare en bredere erfaring, og flere af dem har allerede vundet større konkurrencer før. Men han kan jo overraske, siger Mathias Reimer Larsen.

Selvom madlavning ikke er det, oddssætterne oftest beskæftiger sig med, synes Mathias Reimer Larsen, at det giver en god mening at have odds på Schiøtzprisen.

- Det er en anderledes udfordring for mig som oddssætter, som samtidig er sjov. Det er også sådan, man skal se vores odds. Vi vil gerne give folk mulighed for at sætte lidt penge på de skæve ting, som for eksempel kokkekonkurrencer, fortæller han.

Oddsene til Schiøtzprisen lukker senest lige før konkurrencestart søndag klokken 11.00.

Det er fjerde gang, at prisen uddeles i forbindelse med Spis! Odense Food Festival. Konkurrencen afvikles på Anarkist i Odense og vinderen findes søndag klokken 14.00.