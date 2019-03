Løsladt i november: Bag tremmer igen efter flere indbrud

Efter tre gange på den samme aften og nat slap politiets tålmodighed op med en 37-årig mand og anholdt ham.

Første gang mødte politiet den 37-årige, som er kendt i Odenses misbrugsmiljø, tirsdag sidst på eftermiddagen ved et indbrud i Odense Roklub på Kanalvej.

Anden gang var det ved et indbrud en times tid senere på Næsby Plejecenter.

Tredje og sidste gang et forsøg på indbrud i en bil i Benediktsgade, hvor det godt nok lykkedes ham at bryde ind i bilen, men ved politiets tilstedeværelse måtte han opgive at stjæle noget. Han nåede i første omgang at flygte fra stedet, men en politihund fik løbet manden op og så måtte han opgive den videre flugt.

Derfor røg han med på politigården, ikke mindst fordi han i november 2018 netop var blevet løsladt fra at have afsonet otte måneders fængsel for netop indbrud.

Onsdag eftermiddag blev han fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Odense sigtet for de tre indbrud, som han også erkendte. I grundlovsforhøret forklarede han, at han begik indbruddene for at finansiere sit misbrug.

Manden var også sigtet for ildspåsættelse i en opgang til en ejendom på Nyborgvej, men det nægtede han.

Ud over de tre indbrud fra tirsdag aften har politiet også mistanke om, at han står bag flere andre indbrud. Både på mandens bopæl i Odense og på manden selv blev der fundet ting, som tilsyneladende stammer fra indbrud.

Retten valgte på baggrund af de tre indbrud, men ikke ildspåsættelsen, at varetægtsfængsle manden i foreløbigt fire uger, og det accepterede han.