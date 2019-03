Løsladt efter dødsulykke: Lastbilchauffør skal for retten inden for en måned

Odense: Lastbilchaufføren, som torsdag middag ramte en 75-årig kvinde på cykel i krydset Havnegade/Buchwaldsgade i Odense, er fredag blevet løsladt. Det oplyser Fyns Politi.

Chaufføren er sigtet for ikke at overholde sin vigepligt i forbindelse med svingning, og eftersom kvinden døde af sine kvæstelser, er han også sigtet for uagtsomt manddrab, oplyser anklager hos Fyns Politi Brian Dybdahl.

Når manden trods sigtelsen for uagtsomt manddrab løslades, skyldes det omstændighederne ved ulykken.

- Ved uagtsomt manddrab kan man være i flere grovheder, og vi vurderer ikke, at denne sag er af en sådan karakter, at han kan få en fængselsstraf. Og når vi umiddelbart forventer, at det vil ende med en bødestraf, er der ikke grundlag for at bruge varetægtsfængsling, forklarer Brian Dybdahl.

Fyns Politi bekræfter, at chaufføren, som blev afhørt torsdag, er blevet løsladt fredag. Han kører for et tjekkisk firma og er fri til at rejse hjem.

- Vi har haft en god kommunikation med det tjekkiske firma, som har haft dansk advokatassistance, så de bedre kunne kommunikere med os. Det er løst på bedste måde, siger politikommissær Henrik Krøjgaard fra Fyns Politi.