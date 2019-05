Løbere har også selv et ansvar

Diskvalificeringen af en vinder i Eventyrløbet bekræfter bare, at løbere selv har et ansvar, når man stiller op til start.

Kommer man et forkert startnummer på brystet er man også selv skyld i, at man har brudt reglerne.

Har man en løbeskade er man også selv den bedste til at vide, om det er klogt at løbe eller ej.

Har man købt en togbillet til et forkert tog får man en bøde. Har man kørt for stærkt får man en bøde, og parkerer man et sted, der er ulovligt, får man en bøde.

Vi har selv et ansvar for de ting, vi gør og ikke gør.

Man må sige, at der i mere end en times tid herskede noget forvirring og kaos, og der er ingen tvivl om, at Jonas Gertsen gjorde, hvad han kunne for at sikre sin sejr i Eventyrløbet, bakket op af flere andre fra Odense Atletik.

I første omgang blev Jonas Gertsen anerkendt som vinder af 10 kilometerruten, men skulle have en advarsel. Det blev senere ændret til, at han blev frataget sejren og diskvalificeret. Efter flere diskussioner blev diskvalificeringen trukket tilbage, og så bliver han igen diskvalificeret. For derefter atter at blive vurderet og overvejet, men denne gang stod løbslederen fast.

Regler er regler

Der er dog næppe tvivl om, at stormen langt fra har lagt sig endnu, og at der stadig er sure miner. Jonas Gertsen kommer selv fra Odense Atletik, dvs. en underafdeling til Odense Gymnastikforening, og det kan godt vare et stykke tid, før episoden er bearbejdet og glemt.

For selvfølgelig er det ærgerligt for Jonas Gertsen, som stod til at vinde førstepladsen.

Havde det været et atletikløb havde der ikke været tvivl om, at løberen skulle diskvalificeres. Men Eventyrløbet er ikke et atletikløb for eliteløbere, men et motionsløb for motionister - godt nok med et elitefelt forrest.

Alligevel må man sige, at regler er regler, og at løberen selv skulle have undret sig over, at han havde et helt igennem anderledes startnummer end dem, der stod ved siden af ham.

Det er ikke forbudt selv at kontrollere, at man følger reglerne, og som løber har man selv et ansvar for sine handlinger.

Det må helt og aldeles være løberens eget ansvar at have det rigtige løbsnummer på brystet. Har man ikke det har man kvajet sig, og man kan kun takke sig selv for det.