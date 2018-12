Løb på årets sidste dag: 1600 løbere klar til Nytårsløbet

Det er den 20. udgave og dermed jubilæum for Nytårsløbet i Odense, som igen melder alt udsolgt. Bilisterne må regne med lidt trafikændringer nytårsaftensdag.

Små 11.000 kilometer skal der løbes, inden 1600 deltagere til årets sidste motionsløb kan trække i festtøjet og fejre nytår.

Det er den 20. udgave og dermed jubilæum, når Nytårsløbet finder sted den 31. december. Løbet er for længst blevet en løbeklassiker og mange bruger det til også at mødes og ønske hinanden godt nytår, inden 1. januar venter med nye udfordringer i et nyt år.

- Mange af deltagerne kommer igen år efter år, da det er en hyggelig måde at indlede årets sidste dag sammen med familie og i gode venners lag, fortæller Torben Simonsen, løbsdirektør i H.C. Andersen Marathon.

På startlisten er der også nogle deltagere, som har været med samtlige år. Det er Regitze Vrads, Thomas Nielsen, Morten Schreiner og Henning Findshøj, som har været med i samtlige 19 tidligere arrangementer.

På forhånd er løbet udsolgt, og i første omgang sendes 126 børn af sted klokken 10.30 ud på en 2,5 kilometer lang rute. Klokken 11 starter 10 kilometerløberne, og fem minutter senere dem, der skal løbe 5 kilometer. Altsammen med udgangspunkt fra Hunderupskolen på Solfaldsvej, sådan som det har været gennem mange år.

Her kan de deltagere, som endnu ikke har afhentet deres startnummer og løbe-trøje, få materialerne udleveret.

Det har altid været med stor opmærksomhed, at arrangørerne har set frem mod den 31. december, for hvordan bliver vejret? Kigger vi tilbage i løbets historie har løbet tidligere været afviklet i snevejr i 2001, 2005 og ikke mindst i 2010.

Det bliver dog næppe tilfældet i år, for det er mildt for årstiden. Det giver næsten optimale løbsbetingelser, selv om ruten fra Falen til Friluftsbadet gennem golfbanen kan blive lidt tung, fordi der kan være mudder og vand.