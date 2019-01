Lodsejere kæmper imod fredning af kæmpe område: - Det vil gøre mere skade end gavn

Danmarks Naturfredningsforening og Odense Kommune vil beskytte naturen og give offentligheden mere adgang til et kæmpe område på 486 hektar ved Hesbjerg vest for Odense. De lokale lodsejere kæmper stadig imod og peger på, at fredningen vil gøre mere skade end gavn.

- Den største trussel mod naturen i området er sådan set de mange mennesker, som naturfredningsforeningen gerne vil have herud. Naturen har nogle gange godt af at være sig selv. En fredning vil potentielt gøre mere skade end gavn, siger Jeppe Ottosen, der er talsmand for lodsejerne.

På den anden side står de mange lodsejere, hvis handlefrihed vil blive begrænset af fredningen. Herfra lyder det, at en fredning og øget offentlig adgang til området vil være til skade for naturen og skræmme dyrevildtet væk.

På den ene side står Danmarks Naturfredningsforening og Odense Kommune, som i juni sidste år bad om, at området skulle fredes. Herfra lyder det, at en fredning vil beskytte dyre- og plantelivet og få flere til at besøge området.

Medlemmerne af Fredningsnævnet for Fyn vil møde diametralt modsatrettede argumenter, når de på torsdag i næste uge tager på tur i et 486 hektar stort område ved Hesbjerg for at besigtige naturen sammen med de involverede parter.

Havde området været et helt unikt og fantastisk naturområde i Danmark, ville vi have en større forståelse for en fredning. Men det er det altså ikke.

- Området er meget stort. Når det er sagt, mener vi ikke, at jagtinteresser skal forhindre mange tusinde odenseanere i at opleve et så unikt naturområde.

- Vi vil gøre os den største umage for at sikre, at lodsejernes interesser også bliver hørt. Det gælder blandt andet, når vi skal lave nye stiforbindelser. Der skal stadig være mulighed for at gå på jagt efter vildt og reservere forstyrrelsesfrie områder til vildtet.

Han understreger, at naturfredningsforeningen vil gå langt for at imødekomme lodsejernes ønsker.

- Men vi ved jo, at der hurtigt kan komme nye grundejere til, som har nogle andre ønsker. Og vi ved også, at det kan gå hurtigt, hvis først regionen udpeger et nyt råstofområde. Det vil være et spøgelse og en uro, der hele tiden vil være der, siger Carsten Ole Hansen.

- Det er Odenses største sammenhængende naturområde, som Odenses borgere vil have mulighed for at færdes i. Det kan vi kun sikre ved at give det den varige beskyttelse, som en fredning er, siger Carsten Ole Hansen, der anerkender de nuværende lodsejeres villighed til at lave frivillige aftaler:

Ifølge Carsten Ole Hansen fra Danmarks Naturfredningsforening Odense har foreningen haft fire argumenter for at rejse fredningssagen. Det handler om at beskytte området mod fremtidig gravning efter ler. Det handler om at sikre sig imod opdyrkning af områdets overdrev og om at hindre yderligere beplantning af juletræer.

Langstrakt forløb

Det er Fredningsnævnet for Fyn, der tager stilling til fredningen. Det skal senest ske to år efter, at nævnet har modtaget ansøgningen. Hvis nævnet godkender en fredning med erstatninger på over 500.000 kroner, skal sagen desuden behandles i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Der kommer derfor formentlig til at gå flere år, før der kommer en endelig afklaring om fredningen. Begge parter håber på det bedste.

- Vi håber selvfølgelig på at komme igennem med vores forslag til fredningen, men det kan sagtens være, at man ender med at må prioritere, hvad der er vigtigst. Men det er ikke sådan, at vi bevidst har taget munden for fuld og i virkeligheden er tilfredse med en mindre fredning. For os hænger tingene sammen, siger Carsten Ole Hansen.

Jeppe Ottosen håber modsat på, at fredningsnævnet afviser det, som lodsejerne mener, er en ubegrundet fredning.

- Det er ikke sådan, at vi har noget imod fredninger som sådan. Det er godt, at man har fredet steder som Stevns Klint, Råbjerg Mile og Grenen. Havde området været et helt unikt og fantastisk naturområde i Danmark, ville vi have en større forståelse for en fredning. Men det er det altså ikke, siger han.

Fredningsnævnets besigtigelse finder sted torsdag den 10. januar klokken 12.30 og starter ved Hesbjerglandsbyens parkeringsplads. Alle er velkomne til at møde op.