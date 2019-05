MUNKEBJERG: I Munkebjerg Kirke fortæller kommunikationsmedarbejder Camilla Kallan Larsen onsdag fra klokken 10 om arbejdet i Reden, der siden 1990 har været et fristed for kvinder over 18 år, som lever et liv præget af misbrug, prostitution, psykiske vanskeligheder og hjemløshed. /RAS