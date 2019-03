Lilleskolen vil have lov til at bygge stort: Naboer frygter for skygge og privatliv

Lilleskolen i Hjallese vil igen bygge til, og et lokalplanforslag giver skolen mulighed for at bygge i to etager ind mod et etplans parcelhus. Naboerne mener, at risikoen for skygge i haven og indkig til deres privatliv vil få deres hus til at falde i værdi.

I snart 20 år har Line Wied og Jakob Jensen haft friskolen Lilleskolen som næsten-nabo og levet fint med børn og skoleaktiviteter tæt på sig. Men med nye planer om at bygge til skolen og et lokalplanforslag, der giver mulighed for på sigt at bygge i flere etager eller med tagterrasse lige ved siden af deres etplans parcelhus, føler de, at påvirkningen fra Lilleskolen bliver for stor.

- Vi tænker, at vores hus kan blive usælgeligt, siger Line Wied.

Lilleskolen er på vej til at købe det hus, der ligger mellem parrets hjem og friskolen, Blåbærvej 53. I første omgang er det skolens plan, at det eksisterende hus på grunden skal bruges som lokaler til forberedelse for lærerne, men det lokalplanforslag, der er udarbejdet i samarbejde med byplankontoret i By- og Kulturforvaltningen, giver skolen mulighed for på sigt at bygge op til 400 kvadratmeter i op til to etagers højde eller med tagterrasse i 1. sals højde. Forslaget er i høring frem til 22. marts.

Ifølge Line Wied og Jakob Jensen vil en bygning i to etager fratage dem aftensolen på deres terrasse, og en tagterrasse vil give direkte udsyn til deres privatliv både i haven og indenfor bag de store vinduer, de har sat i for at øge lysindfaldet.

Skolen har i første omgang planer om at bygge et nyt faghus i hjørnet mellem Solbærvej og Blåbærvej, men på sidste side af lokalplanforslaget optræder der i et bilag et endnu større faghus på grunden, hvor Blåbærvej 53 ligger.

I 2012 udvidede skolen også med en stor multihal, der indvendig har en højde på 7,5 meter. Den er placeret umiddelbart på den anden side af det parcelhus, skolen nu vil købe.

Den rager nu godt op i landskabet i det flade parcelhuskvarter, hvor ingen andre, ifølge Line Wied og Jakob Jensen, har fået lov til at bygge i 1. sals højde. Selv har de fået afslag på en tilbygning i 2011, fordi der var rejsning på et carporttag.