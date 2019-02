Christoffer Lilleholt (V): - Jeg hører ofte, at vi bruger mange penge inde i centrum og ikke afsætter penge til folkeskolerne. Det er jeg ikke helt enig i, men det er vigtigt at vise, at byrådet ikke bare kerer sig om centrum. Arkivfoto: Vibeke Volder

Christoffer Lilleholt (V) vil lokke flere og andre gæster til byrådsmøderne. Det skal ske ved at lægge op til fire byrådsmøder rundt om i kommunen. Socialdemokratiet er ikke afvisende, men "jeg tror, der findes bedre måder at gå i dialog med borgerne", siger Hjalte Daniel Hansen.

Hvis det står til Venstre og Christoffer Lilleholt, skal op til fire byrådsmøder om året placeres væk fra Flakhaven, væk fra Odense centrum. - Odenseanerne skal opleve, at byrådet er for hele kommunen og ikke kun for centrum. Samtidig kunne jeg godt tænke mig, hvis den lokale beboerforening eller idrætsforening fik 10 minutter til at fortælle om, hvad der er af udfordringer og gode ting i området, siger Christoffer Lilleholt. Han har rejst forslaget i Udvalget for Borgerinddragelse, hvor han sidder sammen med seks byrådskolleger og fire embedsmænd, og inspirationen kommer fra Assens og Nyborg, som efter kommunesammenlægningen i 2007 valgte at flytte flere byrådsmøder ud i kommunen. - Her har byrådet været rundt i idrætsforeninger og gamle rådhuse, og folk møder op og lytter. Og de politikere, jeg har talt med, er glade for at komme rundt, forklarer Christoffer Lilleholt.

Hjalte Daniel Hansen (S): - Det kan hurtigt komme til at lyde som om, man kan løse alle problemer i kommunen ved at holde byrådsmøder uden for rådhuset. Men lad os da få afdækket idéen og så prøve det af, hvis det giver mening. Arkivfoto

Møderne skal være spændende Bag ønsket er også et håb om at kunne trække flere med til byrådsmøderne. - Jeg vil gerne have, at vi når længere med borgerinddragelsen end det fine stykke papir, som vores nuværende strategi står på. Den blev vedtaget i 2011, men der er ikke sket så meget siden da. Derfor vil jeg gerne, at vi prøver noget lidt andet nu, siger Christoffer Lilleholt. - Men byrådsmøderne begynder klokken 17 og kan vare over fem timer, har vi set eksempler på. Hvordan spiller det sammen med et moderne familieliv, hvor begge forældre arbejder, og der skal laves mad og måske hentes børn? - Det er en udfordring, men hvis byrådsmøderne er spændende nok, tror jeg gerne folk vil sætte en eftermiddag af. Det bliver så vores opgave at gøre dem spændende - for eksempel ved at sætte punkter på dagsordenen, der betyder noget for området. Og give den lokale forening plads til at fortælle lidt om området. I den bedste af alle verdener kunne vi for eksempel behandle "Klimaklar i Skibhus" (et projekt, der har til formål at afhjælpe problemer med spildevand, der står op i kældrene, red.) på et byrådsmøde, vi lagde i området, for eksempel på Sct. Hans Skole. - Jeg hører ofte, at vi bruger mange penge inde i centrum og ikke afsætter penge til folkeskolerne. Det er jeg ikke helt enig i, men det er vigtigt at vise, at byrådet ikke bare kerer sig om centrum.

Byrådsmøder som vi kender dem. Måske skal byrådet af og til flytte andre steder hen. Foto: Michael Bager

Ikke afvisende Socialdemokratiet, der råder over 13 af byrådets 29 pladser, er ikke umiddelbart afvisende over for idéen, siger partiets medlem af Udvalget for Borgerinddragelse, Hjalte Daniel Hansen: - Men byrådsmøder er et ressourcetungt apparat, der også omfatter embedsmænd og forplejning, og inden jeg siger ja, skal vi have undersøgt, hvad det kommer til at koste. For jeg synes ikke, at byrådsmøderne skal være markant dyrere. Hjalte Daniel Hansen mener, at der allerede i dag er gode muligheder for at komme ind og se byrådsmøderne, hvis man vil. Og selv om han er åben over for idéen om at tage til andre områder af kommunen for at trække nogen til, der ellers ikke ville komme ind i byrådssalen, har han også et par forbehold: - Et byrådsmøde er en lidt statisk konstruktion. Som borger har man ganske vist mulighed for at stille spørgsmål til byrådsmedlemmerne, men jeg tror, der findes bedre måder til at gå i dialog med borgerne end at holde byrådsmøder ude omkring. Vi har tidligere set borgermøder ude i nogle af de forskellige områder, hvor der også kom politikere og lyttede på de problemer, man havde lokalt, og det kan man sagtens gøre til en tradition, siger han. - Det kan hurtigt komme til at lyde som om, man kan løse alle problemer i kommunen ved at holde byrådsmøder uden for rådhuset. Men lad os da få afdækket idéen og så prøve det af, hvis det giver mening. Så kan vi jo se, om det vil bidrage til at få nye folk til at interessere sig for byrådsmøderne.