Lilleholt vil afløse Jegind: - Jeg vil virkelig politik, og jeg vil virkelig Odense

Flere har allerede peget på ham som den oplagte afløser for Jane Jegind og dermed ny spids- og borgmesterkandidat for Venstre. Og nu er 23-årige Christoffer Lilleholt også selv klar med en udmelding: Ja, han vil gerne.

Christoffer Lilleholt, du melder nu ud, at du gerne vil være spidskandidat for Venstre i Odense efter Jane Jegind. Hvorfor vil du det?

- Jeg har været aktiv i politik i mange år nu, jeg elsker min by, og jeg elsker at se tingene flytte sig i den rigtige retning. Jeg vil gerne være med til at bidrage til en endnu skarpere udvikling i Odense.

Har du været i tvivl?

- Jeg har overvejet det meget kraftigt og vendt det med mine nærmeste. For det er et job med meget arbejde og meget ansvar, og man skal give afkald på mange ting. Men jeg vil virkelig politik, og jeg vil virkelig Odense.

Du er 23 år. Hvilke overvejelser har du gjort dig om din alder?

- Det er vigtigt med diversitet i et byråd. Der skal være plads til både pensionister, iværksættere, studerende og så videre.

Men der er jo forskel på at være menigt byrådsmedlem og borgmesterkandidat ...

- Ja. Og selvfølgelig kan alder have en betydning. Men nu har jeg brugt halvanden uge på at tænke over det her, og der er ingen, jeg har talt med, som har opfattet min alder som et problem.

Selv om du har været aktiv i politik en del år, er det vel klogt nok som borgmesterkandidat også at have noget livserfaring?

- Jeg lytter meget til dem, der er i andre situationer end mig. Jeg har for eksempel gjort meget for at være en del rundt i både folkeskoler og daginstitutioner.

Er det i virkeligheden lidt irriterende at snakke om din alder?

- Hvis det er en bekymring, skal vi selvfølgelig tale om det. Men jeg har ikke mødt den bekymring. Tværtimod oplever jeg min alder som en fordel. Der er et langsigtet perspektiv i at stille op.

Formanden for Venstre Odense har sagt, at mulighederne for en ny spidskandidat også skal afsøges uden for byrådsgruppen. Hvad tænker du om det, når nu du gerne vil være det?

- Det er naturligt og klogt at afsøge alle muligheder. I den kommende tid vil jeg tage rundt til alle lokalforeninger og snakke med medlemmerne om, hvor vi skal hen som parti. Men det er da klart en mulighed, at der kommer nogle udefra.

Og så er du klar til et kampvalg?

- I og med jeg stiller op, tror jeg på, at jeg er den bedste kandidat.

Har I presset Jane Jegind ud?

- Det her er fuldstændigt Janes egen beslutning. Det har også fremgået tydeligt af de interviews, hun har givet. Hun ønsker at prøve noget nyt, og det bliver et kæmpe tab for byråd og for Venstre. Når vi sidder til møder, er hun en af dem, der bidrager allermest - også nogle gange mere end embedsmændene. Og det er sundt for demokratiet, at nogle har været med i så mange år.

Men der er vel grænser for, hvor mange valg man kan tåle at tabe borgmesterposten?

- Vi har været meget tæt på at vinde den. Med Jane Jegind som spidskandidat er Venstre blevet det største borgerlige parti i byrådet. Det handler om perspektiv.

Kan du slå Peter Rahbæk Juel?

- Det tror jeg på. Vi har et bedre alternativ.

Og hvad er det?

- Penge og budgetter betyder meget, men der er også andre ting, der er vigtige. Vi har for eksempel folkeskoler, der bruger 44.000 kroner per elev og skaber virkelig gode resultater. Og så er der skoler, som bruger 80.000 kroner per elev, der leverer dårligere, end man kan forvente - også når der tages højde for forældrenes baggrund. Ledelse, motivation og engagerede forældre er også vigtigt, og jeg tror på, vi kan gøre tingene bedre. Vi snakker meget om, hvordan vi fordeler kagen, men ikke så meget om, hvordan vi gør den større. Og så synes jeg ikke altid, udviklingen går hurtigt nok. Når ledigheden falder, er jeg for eksempel ikke overbevist om, at det skyldes det, vi gør i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Det er måske mere de generelle tendenser i samfundet, og vi skal selv gøre endnu mere.

Socialdemokratiet har beskyldt jer for at springe fra politiske aftaler - senest i forbindelse med omprioriteringen af 200 millioner kroner til velfærd. Fortsætter den stil, hvis du bliver spidskandidat?

- Den beskyldning er kun et udtryk for, at Socialdemokratiet ikke har nogen gode politiske argumenter. De kritiserer os, fordi de er bange for os.

Så hvad bliver Venstres rolle, hvis partiets medlemmer vælger dig som spidskandidat?

- Vi vil samarbejde. Vi er proaktive, vi kommer med visioner. Jeg mener ikke, vi som partier kun skal kæmpe for egne rådmandsområder, og når vi sidder med besparelser, skal vi kigge bredt. Og så skal vi sætte en dagsorden med de andre borgerlige partier.

Betyder det, I skal have et tættere samarbejde end i dag, hvor der er flere eksempler på, at I i Venstre har stået alene, mens eksempelvis Konservative har lavet aftaler med Socialdemokratiet om besparelser på kulturområdet, og Dansk Folkeparti støtter den røde skattestigning?

- Jeg synes, vi står tæt sammen i blå blok. Men det er ret naturligt, at vi, når vi er forskellige partier, også er uenige en gang imellem.

Forestiller du dig, at du - ligesom Peter Rahbæk Juel gjorde det efter Anker Boye - overtager rådmandsposten efter Jane Jegind et lille år før valget?

- Ikke umiddelbart. Jane Jegind har meldt ud, at hun bliver.

Det ville ellers give dig en god platform?

- Det er også en god platform at lave andre ting og ikke være del af rådmandsposterne, hvor der er udfordringer.