Selv om folketingsvalget endnu ikke er udskrevet - og der ifølge Venstre-minister går et stykke tid, før det sker - indledte Herreholdet i Næsby i går valgkampen med et klassisk vælgermøde. Fem fynske kandidater og 80 vælgere diskuterede sundhed, grænser og et tredje spor.

Der hænger ingen valgplakater med politiske smil i lygtepælene. Tv-duellerne fylder ikke sendefladerne. For statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har endnu ikke trykket på den så omtalte knap og udskrevet det valg, der senest 17. juni skal sammensætte et nyt Folketing.

Alligevel var det et klassisk vælgermøde med fynske toppolitikere, der mandag formiddag trak omkring 80 mennesker ind i Næsby Sognegård.

- Det er mit første vælgermøde i denne valgkamp, bemærkede energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).

- Og vi er inviteret i god tid. For I skal nok regne med, at der går en rum tid endnu, inden der kommer valg. I regeringen er vi stadig i arbejdstøjet og skal have både en sundhedsaftale og en tilbagetrækningsaftale til at falde på plads først, understregede han.

Det generede imidlertid ikke vælgermødets arrangører - det såkaldte Herreholdet - der hver anden mandag samler mænd fra primært Næsby-området til blandt andet foredrag, virksomhedsbesøg og madpakke-spisning i sognegården.

- Da vi lagde forårsprogrammet vidste vi jo ikke, om valget ville være udskrevet nu, så vi tog chancen, forklarede Finn Larsen, der er en af initiativtagerne til Herreholdet.

- Og så er fordelen, at alle er tændte og ikke trætte af politiske debatter.

Så sådan en tog fem fynske kandidater altså med Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen, Socialdemokratiets Erik Christensen, SF's Karsten Hønge, Venstres Lars Christian Lilleholt og Konservatives Kristian Guldfeldt i panelet.

De fire førstnævnte har allerede en plads i folketingssalen og håber at holde fast i den, mens Guldfeldt er ny folketingskandidat og på vælgermødet med på et afbud i stedet for børne- og socialminister Mai Mercado (K), der var kaldt til møde i regeringens magtfulde Koordinationsudvalg.