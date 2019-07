Lige om lidt: Ny affaldsordning rulles ud i Odense i oktober

Fra midten af oktober rulles de nye affaldsbeholdere ud til de første odenseanere. Det skal gøre Odense i stand til at leve op til de krav om sortering og genbrug, som alle kommuner skal opfylde i 2022. Mange andre kommuner er for længst i gang med at sortere. Her i Viborg, hvor borgere kigger på beholdere som dem der skal bruges i Odense. Foto: Morten Stricker