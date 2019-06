Lige nu: Trafiklys i to centrale Odense-kryds er ude af drift

Se dig godt for, hvis du fredag eftermiddag skal gennem Odenses trafik. Trafiklysene virker ikke i to store kryds nær banegården.

Odense: Hvem er det nu lige, der har vigepligt, når alle lys i et kryds er ude af drift? Det har trafikanter i Odense fredag eftermiddag mulighed for at øve sig på, for lysene i krydset Thomas B. Thriges Gade/Østre Stationsvej/Hans Mules Gade er fredag ved 13-tiden ude af drift. Også i krydset tættere på Odense Banegård Center - ved Østre Stationsvej/Adamsgade/Nørregade - er lysene ude af drift.

Det oplyser vagtchef hos Fyns Politi Thomas Bentsen.

Det giver visse problemer at komme til teknikken, der styrer lyskurverne, og der er lige nu politi til at guide trafikken ved Østre Stationsvej/Adamsgade (vejen bag om Odense Banegård Center). Det er endnu uvist, om det bliver muligt at genetablere lysene, inden fredagens eftermiddagstrafik for alvor sætter ind, fortæller vagtchefen.

Svaret på spørgsmålet i indledningen er, at reglen for højre vigepligt gælder, når lyssignalet i et lyskryds ikke virker - så længe der ikke er anden skiltning eller afmærkning (stopskilt, stoplinje, hajtænder), som viser ubetinget vigepligt.

Man kan ikke regne med, at andre trafikanter kører efter reglen om højre vigepligt - så kør forsigtigt.

Hvis politiet er på stedet for at dirigere trafikken, er det politiets anvisninger, der skal følges.