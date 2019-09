Lige nu: Bombetrussel mod Odense-skole - elever bedt om ikke at møde op

Odense: Eleverne på Syddansk Erhvervsskoles afdeling på Munkebjergvej 130 er mandag morgen blevet bedt om ikke at møde i skole. Det bekræfter skolens markeds- og kommunikationschef Lars Havelund.

- Ingen elever skal møde ind lige nu, og det har de fået en sms om her til morgen. Der er ingen grund til, at de transporterer sig til skolen for at få at vide, at de skal tage hjem igen, siger han til Fyens.dk klokken 7.45.

Ifølge Fyens.dk's oplysninger skyldes aflysningen af morgenens undervisning, at der er kommet en bombetrussel mod skolens afdeling på Munkebjergvej 130.

- Såvidt vi er orienteret, gælder det kun adressen på Munkebjergvej 130, siger Lars Havelund.

Det er endnu ikke lykkedes at få uddybet oplysningerne hos Fyns Politi, men politiet bekræfter på Twitter, at der mandag morgen er kommet en bombetrussel mod Odense Tekniske Gymnasium, som ligger på Munkebjergvej 130.

I en pressemeddelelse fortæller Fyns Politi, at skolen modtog bombetruslen klokken 4.39 mandag morgen. Politiet kan i øjeblikket ikke sige noget om, hvor længe der går, inden skolen er undersøgt, men det vil formentlig være flere timer. Politiet beder alle om at respektere de afspærringer, der er sat op på stedet.

Fyens.dk's fotograf på stedet fortæller, at politiet er til stede med mindst fire patruljevogne og mindst otte betjente, som arbejder inde i skolen. Hele området ved skolen er spærret af, og nogle af skolens ansatte står klar uden for skolen for at sende de elever hjem, som alligevel møder op.

En af skolens medarbejdere, Christian Jochumsen, fortæller til Fyens.dk, at han og kollegerne har fået besked på at sende elever, der møder op, hjem, fordi det lige nu ikke vides, hvor længe der går, før truslen mod skolen kan afblæses.