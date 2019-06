Det kan godt være, de fleste venter på, at klokken skal blive 15.00 lørdag, når dette års udgave af 24-timers-løbet skydes i gang. Men for fynske Martin Vedel smager det alligevel lidt af motorsport på allerøverste hylde, når han nogle timer forinden kører rundt på den selv samme bane med op mod 300.000 tilskuere. Den 28-årige odenseaner har en drøm om at køre 24-timers Le Mans, og nu tager han næste skridt med en plads i opvarmningsløbet Road to Le Mans.

Martin Vedel har kontrakt med det britiske motorhold RLR MSport, og klokken 11.30 er han klar til at træde på speederen i sin LMP3-racer på den legendariske bane i Frankrig.

- Det er det mest prestigefyldte løb i LMP3-klassen, som jeg kører i, og så er det personligt en kæmpe drøm, der går i opfyldelse, siger Martin Vedel, hvis altoverskyggende mål er en dag at komme til at køre 24-timers løbet. Et mål, som han satser på, at den kommende deltagelse i Road to Le Mans, hvor 50 biler stiller til start, hjælper med at bane vej for.

- Skulle jeg være så heldig at vinde løbet, er det en direkte adgangsbillet til næste års udgave af 24-timers Le Mans, men mindre kan også gøre det. Road to Le Mans er fremfor alt en mulighed for at vise sit talent frem for nogle af de store teams, der kører Le Mans, fortæller Martin Vedel.