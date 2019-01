Lidl er klar til at rykke ind i Munkebjerg Park

Barfoed Groups plan er, at der på sigt skal være 7-800 boliger i området , hvor de første 188 lejligheder blev taget i brug i 2010. Med mange boliger følger mange mennesker, og de skal have steder at købe ind. Barfoed Group fortæller nu i en pressemeddelelse, at man har lavet en aftale med den tyske kæde, Lidl, der vil rykke ind i et nybygget supermarked i Munkebjerg Park.

Grønt byggeri

Forretningen vil have beliggenhed ud mod Munkebjergvej og får grønt tag og grøn facade, sådan at den passer ind i de overordnede ambitioner på Munkebjerg Parks vegne om at være et kvarter med park-præg.

Koncerndirektør i Barfoed Group, Frederik Barfoed, glæder sig over aftalen med Lidl:

- Det har været et spændende forløb og et godt samarbejde med Lidl, og vi ramte ret hurtigt hinanden i forløbet, da begge parter havde et højt ambitionsniveau for butikken. Det er en synlig placering ind til Odense og ind til området, hvor Lidl bliver nabo til bl.a. Nykredit og PwC, og derfor ville vi sammen med arkitekten (Juul & Frost) skabe noget unikt, som relaterer sig til området med det parklignende præg, og jeg er meget stolt af resultatet - nu skal vi bare i gang med at bygge det, lyder det fra Frederik Barfoed.