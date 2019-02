Liberal Alliance skifter ud i toppen

De har travlt i Liberal Alliance i Odense. Så travlt, at Jens Bonde stadig står opført som bestyrelsesformand og kontaktperson på partiets Odenseside på internettet, selv om det er et år siden, han stoppede.

- Den performance, Liberal Alliance havde i forbindelse med de lidt kaotiske finanslovforhandlinger, vidnede om et parti, der efter min mening måske ikke helt var moden til at påtage sig et regeringsansvar. Det fik mig til at overveje, om det var værd at bruge så meget tid på politik og Liberal Alliance - og jeg kom frem til, at det ikke var tilfældet. Jeg synes, det var useriøst, og arbejdet gav ikke længere mening, og derfor meddelte jeg, at jeg gik af til den ordinære generalforsamling i februar sidste år, fortæller Jens Bonde.

Nu har partiets spidskandidat til seneste to kommunalvalg, 52-årige Tonny Vest, valgt at følge efter.

Han luftede sin tvivl, om han ville fortsætte som spidskandidat lige efter sidste valg, da det stod klart, at han og partiet heller ikke kom ind i byrådet i andet forsøg. Som han sagde:

- Jeg må sunde mig og overveje, om det er tidsforbruget værd. Fire år er lang tid, og det er spørgsmålet, om jeg skal lade mig styre af det så længe. Jeg skal også lige tale med min familie om det. Jeg har stadig lyst til politik, men i hvilken rolle det bliver, ved jeg ikke endnu.